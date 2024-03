MONKEY SHOULDER DONNE UN MÉLANGE FRAIS À SA BOUTEILLE POUR UNE GORGÉE ENCORE PLUS STYLÉE





LONDON, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le whisky primé* Monkey Shoulder, le whisky 100 % malt conçu pour le mélange, révèle un nouveau look et une nouvelle sensation à sa bouteille. Il s'agit du premier changement majeur apporté à la bouteille phare de la marque depuis qu'elle a commencé à bousculer la catégorie des whiskies traditionnels en 2005. Les changements comprennent un rafraîchissement audacieux de l'étiquette et une bouteille plus légère - jusqu'à 25 %** de réduction du verre - offrant une expérience de fabrication de cocktails encore meilleure. Préparez-vous à faire la fête avec un nouveau look.

La nouvelle version améliorée de la bouteille Monkey Shoulder sera mise en oeuvre sur les deux variétés de whisky The Original et Smokey Monkey et représente plus qu'une simple réduction du verre. Léger et rafraîchissant, le nouveau look comprend un manche plus long pour faciliter le versement, tant pour les barmans que pour les consommateurs qui préparent des cocktails au whisky à la maison.

Un look haut de gamme pour un whisky haut de gamme : Bien sûr, le nouveau look correspond au liquide intérieur ; le nouveau design split-label et le logo élargi de la marque suintent haut de gamme et sont parfaits pour être fièrement affichés sur l'étagère à whisky ou le bar arrière. Les fans de l'insigne "trois singes" de Monkey Shoulder n'ont pas à craindre, car il occupe toujours une place de choix sur le nouveau label.

Optimisé avec l'IA, approuvé par vous : Les innovations de conception ont été livrées grâce à une analyse visuelle basée sur l'IA pour tester les fonctionnalités clés et la visibilité de l'étiquette, suivie de tests rigoureux auprès des consommateurs. Cela a conduit à un nouveau look bouteille et étiquette qui a non seulement maintenu ses indices de qualité supérieure et son caractère distinctif, mais a été approuvé par les fans de la marque.

Tout est remixé, sauf la recette : À l'intérieur des nouvelles bouteilles audacieuses se trouve le même liquide primé aimé dans le monde entier. Fabriqué avec des whiskies de single malt de la région du Speyside en Écosse, sélectionnés en petites quantités puis mariés ensemble, le Monkey Shoulder Original Malt Whisky conserve sa saveur riche, douce et fruitée.

Ifan Jenkins, de Monkey Shoulder dit : "Tout comme nos cocktails, nous voulions mélanger les choses quand il s'agissait de notre look. La bouteille au look nouveau et accrocheur a été conçue non seulement pour améliorer l'expérience de cocktail avec sa réduction du verre, mais aussi pour se démarquer de la foule (tout comme le liquide à l'intérieur). C'est avec ce nouveau look audacieux que nous avons hâte de secouer les armoires à boissons des fans de Monkey Shoulder partout dans le monde et d'attirer l'attention de ceux qui commencent à explorer le monde du whisky pour la première fois."

La bouteille nouvellement emballée sera disponible à la mi-2024 dans les pays où Monkey Shoulder est vendu, disponible dans les meilleurs bars et détaillants du monde entier.

*Monkey Shoulder Original Malt Whisky a remporté l'or au Défi international des spiritueux en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021.

**Réduction de 23 % du poids du verre dans les bouteilles de 70 cl et de 25 % du poids du verre dans les bouteilles de 1 l.

En 2005, Monkey Shoulder, le premier whisky au monde conçu pour le mélange de malt, a fait irruption dans le monde du whisky, et depuis, il brise les conventions de la catégorie. Développé comme le whisky de mélange ultime pour les cocktails, Monkey Shoulder Original Blended Malt Scotch Whisky est mélangé en petites quantités des meilleurs whiskies single malt du Speyside, puis marié ensemble. Riche, doux et fruité, le mélange original est assez audacieux pour être mélangé, mais assez équilibré pour profiter soigné. Ce mélange unique tire son nom du fait que l'orge brassicole était encore faite à la main.

