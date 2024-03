Pernod Ricard lance une nouvelle campagne numérique de son initiative phare de consommation responsable BUVEZ PLUS... D'EAU !





Dans le cadre de sa stratégie RSE globale, Pernod Ricard (Paris:RI) lance aujourd'hui une deuxième édition, encore plus disruptive, de son initiative de consommation responsable ciblant la consommation excessive d'alcool chez les jeunes adultes.

En tant que « Créateurs de Convivialité », Pernod Ricard s'est engagé de longue date à promouvoir une consommation responsable et démontre, à travers cette campagne, sa volonté d'aller toujours plus loin.

Dans la lignée de son programme historique de prévention Responsible Party, lancé dès 2009, BUVEZ PLUS D'EAU est une initiative de promotion de la consommation responsable ciblant le binge drinking (ou « biture express ») chez les jeunes adultes. Son ambition est double : les sensibiliser aux risques liés à une consommation non maitrisée, et les protéger au cours de soirées et d'évènements en leur distribuant de l'eau.

Créée en collaboration avec l'agence Buzzman et le réalisateur Thomas Mailaender, la campagne s'adresse à la génération Z en adoptant ses codes et en délivrant un message universel et percutant. La première édition de la campagne avait remporté un véritable succès dans les 60 pays où elle a été déployée à la fois en ligne et sur le terrain, avec plus de 400 millions de vues sur Instagram et Facebook, et 9 millions de personnes sensibilisées lors de festivals, de carnavals, de fêtes étudiantes et autres événements.

Cette deuxième édition va désormais encore plus loin de manière visuellement impactante et audacieuse en exploitant les possibilités offertes par le marketing digital au service de la consommation responsable. Son message vise à promouvoir auprès de la GenZ la consommation d'eau pour réduire les effets négatifs de l'alcool. Les conséquences d'une consommation excessive sont ainsi clairement mises en lumière par des visuels et vidéos incarnant des individus buvant de manière déraisonnée de l'eau en lieu et place d'alcool. L'objectif est de dissuader les consommateurs de se retrouver à ce point déshydratés après avoir trop bu d'alcool qu'ils en viennent à des décisions inconsidérées. La conclusion est à la fois claire et simple : BUVEZ PLUS...D'EAU !

Et parce que c'est l'impact qui compte, Pernod Ricard ambitionne de toucher un milliard de jeunes adultes au travers de cette campagne en digital d'ici fin 2025.

La campagne est accessible en ligne sur le site Drink More Water (drinkmore-water.com).

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, le développement de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d'assurer la croissance à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l'environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d'être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard s'est élevé à 12 137 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2023.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

