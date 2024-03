Avis aux médias - Dîner-conférence de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal





MONTRÉAL, le 17 mars 2024 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette invite les représentantes et représentants des médias à assister à un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

Au cours de ce dîner, Mme Christine Fréchette viendra parler de l'importance de l'immigration pour le Québec et abordera plusieurs thèmes liés à l'intégration en français des personnes immigrantes au sein des entreprises.

Pour confirmer votre présence, veuillez communiquer à l'adresse suivante : [email protected]

Date : Le 18 mars 2024 à 11 h 30

Arrivée des médias dès 11 h 15



Lieu : Club de Golf Métropolitain Anjou 9555, boulevard du Golf, Montréal (Québec) H1J 2Y2

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

17 mars 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :