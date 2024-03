La CSN en marche pour recueillir des dons pour Leucan





MONTRÉAL, le 17 mars 2024 /CNW/ - Partout au Québec, plus de 400 personnes ont répondu à l'appel de la CSN pour participer à la deuxième édition du Marche-don, Cours-don. Cette activité sportive a permis de recueillir plus de 135 000 $ pour le Camp Vol d'été Leucan-CSN, un camp d'été familial destiné aux enfants atteints de cancer et à leur famille.

Rappelons que Le Camp Vol d'été Leucan-CSN a été mis sur pied en 1985 et a été renommé en 2001 le Camp Vol d'été Leucan-CSN, grâce au partenariat établi avec la CSN qui le finance par plusieurs activités de collecte de fonds.

« Pourquoi la CSN s'implique-t-elle pour Leucan ? Pour donner du répit aux enfants atteints de cancer et à leur famille. C'est une cause qui nous tient à coeur depuis plusieurs années. Comme organisation syndicale qui a la solidarité et l'entraide dans son ADN, cet engagement social est en droite ligne avec nos valeurs. C'est une manière pour notre mouvement de s'impliquer différemment dans la communauté », explique David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

17 mars 2024 à 08:30

