Groupe Colabor confirme la clôture de l'acquisition d'actifs liés au secteur des services alimentaires





SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 15 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») confirme la clôture de l'acquisition de certains actifs de Beaudry & Cadrin Inc. (« Groupe Beaudry »), tel qu'annoncé le 29 février dernier.



L'acquisition comprend les actifs liés aux activités de services alimentaires (restaurants, hôtels, institutions et autres pour consommation sur place par les clients) au Québec de Groupe Beaudry, ainsi que les inventaires connexes. Ces activités représentent environ 15 millions de ventes annuelles et seront desservies essentiellement à partir de nos installations situées à Saint-Nicolas. Groupe Beaudry est un distributeur alimentaire en affaires depuis 1899 et un partenaire d'affaires de Colabor depuis de nombreuses années, étant un client du segment Grossiste de Colabor. L'acquisition de cette nouvelle clientèle va permettre à la Société de consolider sa présence dans le territoire de l'Est du Québec.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

15 mars 2024 à 17:05

