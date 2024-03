Vivup et Perkbox s'associent pour créer une plateforme tout-en-un de bien-être, d'avantages sociaux et d'engagement des salariés de classe mondiale





Aujourd'hui, Vivup, un fournisseur leader d'avantages sociaux de santé et de bien-être de classe mondiale, et Perkbox, une plateforme mondiale primée d'avantages sociaux et de récompenses, ont annoncé un accord de fusion et un investissement stratégique majoritaire de la part de Great Hill Partners, une société de capital-risque qui investit dans des entreprises perturbatrices à forte croissance. La combinaison des forces qui en résulte devrait permettre de proposer une solution véritablement dominante sur le marché des avantages sociaux pour le secteur public et le secteur privé du Royaume-Uni. L'investissement de Great Hill Partners aidera l'organisation nouvellement renforcée à développer ses capacités de mise sur le marché, à innover en matière d'offres de produits, et à accélérer les opportunités de croissance organique et non organique. Omni Partners (« Omni »), un investisseur axé sur les entreprises privées britanniques du marché intermédiaire, qui avait investi dans Vivup en 2022, conservera une participation minoritaire afin de continuer à soutenir la croissance de l'entreprise fusionnée. La transaction convenue entre les parties est soumise à l'autorisation de la Financial Conduct Authority (FCA).

Les équipes mondiales de professionnels de Vivup et de Perkbox soutiennent ensemble plus de 4 millions d'employés répartis dans près de 7?500 organisations. Elles couvrent notamment plus de 85 % du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, contribuant à améliorer la vie de ses employés grâce à des solutions de pointe en matière de bien-être, d'avantages sociaux, d'engagement et de reconnaissance. Basée sur l'expertise complémentaire de Vivup et de Perkbox, cette nouvelle offre intégrée de produits de classe mondiale contribuera à soutenir davantage d'organisations et leurs employés en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Vivup apporte un solide héritage et une expertise du travail avec le secteur public, lui permettant de fournir des avantages sociaux de premier plan en matière de bien-être et de soins familiaux, ainsi que des produits de sacrifice salarial, donnant aux employeurs les outils dont ils ont besoin pour rassembler leur main-d'oeuvre et aider les employés à s'épanouir. Perkbox est un leader dans le domaine des programmes de réductions pour les employés et des technologies de récompense et de reconnaissance, qui permettent aux organisations de mieux motiver leurs employés et de les soutenir financièrement. Le rapprochement de Vivup et Perkbox réunit deux organisations animées d'un même esprit, dont la mission et les valeurs sont alignées, afin d'aider les employeurs à mieux prendre soin de leurs employés, à se rapprocher d'eux et à les célébrer.

La direction exécutive au quotidien restera la même dans les entreprises combinées, Simon Moyle, PDG de Vivup, devenant le PDG du groupe nouvellement formé, et Doug Butler, PDG de Perkbox, devenant le président exécutif du groupe. Après avoir occupé pendant 20 ans des postes de management et de direction dans le domaine de l'innovation et du développement sur le marché britannique des services aux particuliers, M. Moyle a passé les cinq dernières années à diriger la transformation et la croissance rapide de Vivup pour en faire le fournisseur d'avantages sociaux chef de file sur le marché que l'entreprise est devenue aujourd'hui. Il a permis à Vivup d'atteindre un niveau de croissance record et a créé une culture primée qui est centrée sur les personnes et qui les responsabilise. M. Butler, quant à lui, est devenu le PDG de Perkbox en décembre 2023, apportant à son nouveau rôle plus de 30 ans d'expérience de leadership, ayant conduit des entreprises dans les secteurs de la technologie, des télécommunications et de l'engagement envers l'emploi. En sa qualité de cadre dirigeant, Doug Butler travaille depuis longtemps avec Great Hill, notamment dans le cadre de son poste le plus récent, en tant que PDG de Reward Gateway (ancienne société de portefeuille de Great Hill), une société mondiale axée sur la technologie des ressources humaines et l'engagement des employés. Drew Loucks, Chris Busby et Mats Heimes, associés de Great Hill Partners, rejoindront le conseil d'administration de la société.

Simon Moyle a déclaré : « La réunion de ces deux grandes organisations est une initiative formidable. Si nous obtenons l'approbation de la FCA, nous serons dans la meilleure position possible pour soutenir les personnes et les organisations à travers le Royaume-Uni d'une manière vraiment spéciale et unique. Il est rare de trouver une combinaison telle que celle de Vivup et de Perkbox. À nous deux, nous disposons des produits de premier plan dont ont besoin les secteurs des prestations volontaires, du bien-être et de la reconnaissance et des récompenses, mais les domaines dans lesquels nous opérons actuellement se chevauchent très peu. Lorsque j'ai rejoint Vivup, il y a plus de cinq ans, notre équipe comptait 17 personnes. Depuis, notre équipe s'est considérablement étoffée puisqu'elle atteint aujourd'hui près de 400 personnes ; avec l'arrivée de nos collègues de Perkbox, nous serons désormais plus de 500. Je suis très fier de chaque membre de notre équipe, et j'ai hâte d'accueillir les nouveaux collègues de Perkbox et de soutenir plus de 4?500 organisations. Ces cinq dernières années ont été extraordinaires, mais notre avenir en tant qu'entreprise fusionnée sera encore meilleur !

« Le regroupement des ressources et des capacités techniques de Vivup et de Perkbox en matière de produits et d'assistance va représenter une aubaine pour les milliers de clients des secteurs public et privé et les millions d'employés qui comptent sur nos solutions pour répondre à leurs besoins et relever les défis auxquels ils sont confrontés », a ajouté Doug Butler. « J'ai toujours admiré la mission et la croissance de Vivup sous la direction de Simon et, maintenant, avec le soutien de Great Hill en tant qu'investisseur, nos technologies, nos offres de services et nos cultures centrées sur les personnes complémentaires vont se combiner parfaitement pour soutenir les professionnels des ressources humaines et les personnes dont ils s'occupent. »

Drew Loucks, directeur général de Great Hill, a confié pour sa part : « L'étape importante franchie aujourd'hui donne naissance à un nouvel acteur du secteur, bien positionné pour tirer parti d'un marché important et en pleine croissance. Doug et Simon bénéficient tous deux de solides antécédents en matière de développement d'entreprises de premier plan, et ils savent créer des cultures centrées sur le client ainsi que des offres de produits innovantes. Nous sommes ravis de soutenir les deux équipes et de réunir Vivup et Perkbox pour offrir une plateforme de bien-être, d'avantages sociaux et d'engagement des employés plus puissante au Royaume-Uni. »

Charles Gallagher-Powell, associé chez Omni, a ajouté : « Cet accord sanctionne notre stratégie, qui est d'établir des partenariats avec des entreprises à mission à la croissance rapide, afin de les aider à atteindre de nouveaux sommets. C'est parce que nous avons décerné ces attributs chez Vivup, ainsi qu'une ambition et une culture communes, que nous avons décidé d'investir dans leur entreprise en 2022. Depuis, nous avons adoré chaque minute passée à travailler avec Simon et l'équipe. Nous ne pourrions être plus fiers de ce que Vivup a accompli et nous sommes ravis de soutenir la nouvelle entité fusionnée en tant qu'actionnaires minoritaires. »

L'investissement de Great Hill Partners a également permis à Vivup de finaliser l'acquisition de The Employee Resilience Company (TERC Ltd), fournisseur de services spécialisés de conseil, de psychothérapie et d'assistance aux employés, et de Work & Life Partners, spécialisé dans la garde d'enfants, le soutien aux personnes âgées et les soins aux animaux de compagnie. Ces deux transactions confortent Vivup et Perkbox dans leur volonté de devenir le premier fournisseur dans le domaine de la santé mentale, du bien-être et du soutien à la vie familiale.

L'investissement de Great Hill Partners dans Vivup et Perkbox s'appuie sur l'expertise significative de la société dans le domaine des avantages sociaux, découlant notamment de ses investissements dans Reward Gateway, bswift, RxBenefits, Retiree First, ParetoHealth, PlanSource, et bien d'autres encore. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Vivup

Depuis 2005, Vivup offre des avantages sociaux de santé et de bien-être de classe mondiale aux employés des secteurs public et privé, tout en fournissant aux employeurs les outils nécessaires pour cultiver une main-d'oeuvre résiliente, fidéliser les meilleurs employés et remporter la guerre des talents. Vivup travaille en partenariat avec près de 4?000 clients et soutient plus de 3,3 millions d'employés dans tout le Royaume-Uni.

Vivup a reçu le prix de l'Employeur britannique de l'année lors des Investors in People Awards de 2022 ainsi que le prix du Meilleur prestataire pour lequel travailler lors des Employee Benefits Awards de 2023. Simon Moyle, PDG, a quant à lui reçu le prix du Dirigeant britannique de l'année aux Investor in People Awards de 2022 ainsi que le prix « Scale up Entrepreneur of the Year (North East) » lors des Great British Entrepreneur Awards de 2023. Vivup vient également d'être désignée comme la PME numéro un du Royaume-Uni par Elite Business.

À propos de Perkbox

Perkbox est une plateforme mondiale d'avantages sociaux et de récompenses qui permet aux entreprises de prendre soin de leurs employés, de se rapprocher d'eux et de les fêter, où qu'ils soient et quels que soient leurs souhaits. Avec plus de dix années d'expérience, Perkbox bénéficie de la confiance de milliers d'entreprises et d'utilisateurs à travers le monde. Disponible dans le monde entier, sa plateforme indépendante de la localisation aide les entreprises dont les effectifs sont diversifiés et disséminés à harmoniser leur offre de valeur pour les employés (Employee Value Proposition, EVP) ? en veillant à ce que chaque employé soit heureux, en bonne santé et motivé.

À propos de Great Hill Partners

Fondée en 1998, Great Hill Partners est une société de capital-investissement privée ciblant des investissements dans des entreprises à forte croissance des secteurs des logiciels, du commerce électronique, de la technologie financière, des soins de santé et des infrastructures numériques. Possédant des bureaux à Boston et à Londres, Great Hill a investi dans plus de 95 sociétés, affichant aujourd'hui un bilan exceptionnel en termes de relations à long terme avec les entrepreneurs et offrant des ressources flexibles qui contribuent au développement des entreprises de taille intermédiaire. Great Hill est reconnue pour son leadership dans le secteur et a obtenu la quatrième place dans le classement « Dow Jones Mid-Market Buyout Performance Ranking 2023 », de HEC Paris, publié le 6 mars 2024, qui a évalué les performances de 632 sociétés de capital-investissement de premier plan entre 2010 et 20191. Pour obtenir de plus amples informations et accéder à la liste de l'ensemble des investissements de Great Hill, rendez-vous sur www.greathillpartners.com.

À propos d'Omni

Omni investit dans des entreprises à mission à la croissance rapide et rentables qui sont à la recherche de leur premier capital externe. Il s'agit généralement d'entreprises britanniques à forte marge qui dominent leur créneau, sont dirigées par des équipes de management axées sur la culture et réalisent un BAIIA d'au moins 2 millions de livres sterling. Omni aborde l'investissement sous un angle différent. Avec son équipe et son approche uniques, Omni se concentre sur les chances de succès pour dynamiser ses investissements et veiller à ce que tous les partenaires soient gagnants. Omni est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.omni.co.uk

1 Great Hill Partners n'a pas soumis de candidature pour être prise en compte dans cette liste, et n'a pas non plus payé pour y figurer/y être sélectionnée.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 mars 2024 à 16:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :