Browning West se dit troublée par le comportement désespéré et imprévisible du conseil de Les Vêtements de Sport Gildan dans la foulée des nouvelles préoccupantes au sujet du chef de la direction, M. Vince Tyra





Browning West, LP (avec les membres de son groupe, « Browning West » ou « nous »), actionnaire de longue date de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL) (TSX : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») qui détient en propriété véritable environ 5,0 % des actions de la Société en circulation, a diffusé aujourd'hui le communiqué suivant portant sur la décision apparente de la Société de transmettre à un organe de presse canadien la lettre sans fondement qu'elle a fait parvenir à un organisme de réglementation américain.

« Il est regrettable que le conseil agisse de manière désespérée et imprévisible maintenant que nous avons la confirmation de son manque manifeste de diligence et de jugement dans le cadre du processus de recherche d'un chef de la direction l'an dernier. Au lieu de se servir d'une lettre réglementaire entachée d'erreurs pour faire un coup de publicité éhonté dans un journal canadien captif, le conseil devrait immédiatement accepter les commentaires des actionnaires et collaborer avec nous pour la nomination de nos candidats indépendants hautement qualifiés au conseil. Les actionnaires en ont assez de la « campagne » aussi bizarre qu'inutile que mène le conseil. D'après les échos favorables que nous avons des actionnaires depuis décembre, nous sommes convaincus que nous sommes en voie de faire nommer l'ensemble de nos candidats aux postes d'administrateur lors de la prochaine assemblée annuelle. Le conseil actuel est également parfaitement au fait que les actionnaires soutiennent fermement Browning West, ce qui explique son recours à des tactiques de bas étage flagrantes.

Nous maintenons notre opinion exprimée dans notre communiqué du 13 mars et demandons instamment à tous les actionnaires de rejeter les tactiques d'intimidation du conseil, qui ne visent qu'à réduire au silence les investisseurs qui font entendre leur point de vue. Il est déplorable que les administrateurs en poste en soient réduits à user de telles tactiques pour détourner l'attention de leurs erreurs et des antécédents de M. Tyra en matière de destruction de valeur et de manque de jugement ».

Mise en garde relative à l'information prospective

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se distinguent habituellement par des termes de nature prospective, tels que des verbes conjugués au futur ou au conditionnel ou des mots tels que « perspective », « objectif », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « croire », « projets », « continuer » ou d'autres expressions semblables qui suggèrent une issue ou un événement futur. Le présent communiqué renferme de l'information prospective qui porte notamment sur des déclarations de Browning West quant à la façon dont elle prévoit (i) exercer ses droits prévus par la loi à titre d'actionnaire de la Société et (ii) apporter des modifications à la composition du conseil et de l'équipe de direction de la Société.

Bien que Browning West estime que les attentes indiquées dans l'information prospective soient raisonnables, rien ne garantit que de telles attentes se révèleront exactes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des impondérables qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels diffèrent considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, notamment (i) le risque que la Société utilise des tactiques pour bloquer les droits dont dispose Browning West en tant qu'actionnaire et (ii) le risque que les mesures proposées et que les modifications demandées par Browning West ne soient pas instaurées pour quelque raison que ce soit. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Browning West n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Conseillers

Olshan Frome Wolosky LLP agit en qualité de conseiller juridique, Goodmans LLP agit en qualité de conseiller juridique canadien et IMK agit en qualité de conseiller juridique québécois. Longacre Square Partners agit en qualité de conseiller stratégique et RP Pélican agit en qualité de conseiller en relations publiques. Carson Proxy agit en qualité de conseiller en matière de procuration.

À propos de Browning West, LP

Browning West est une société d'investissement indépendante établie à Los Angeles, en Californie. Elle mise sur une approche fondamentale ciblée et à long terme et concentre ses investissements principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.

Browning West cherche à investir dans un nombre restreint d'entreprises de grande qualité et à conserver ces participations pendant de nombreuses années. Soutenue par un groupe de fondations de renom, d'entreprises familiales et de fonds de dotation universitaires trié sur le volet, Browning West possède des assises financières uniques qui lui permettent de se concentrer sur la création de valeur à long terme au sein de son portefeuille de sociétés.

15 mars 2024 à 13:05

