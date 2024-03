2 M$ pour les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024





QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Afin de mettre en lumière le talent de nombreux patineurs et patineuses de partout à travers le monde et de positionner le Québec comme lieu de grands rassemblements sportifs, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 millions de dollars pour la tenue des Championnats du monde ISU de patinage artistique qui se dérouleront du 18 au 24 mars 2024 à Montréal.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Rappelons que les Championnats du monde ISU de patinage artistique se déroulent annuellement à différents endroits à travers le monde et mettent en vedette près de 200 des meilleurs athlètes de quelque 50 pays dans quatre disciplines : hommes, femmes, patinage en couple et danse sur glace. Les retombées économiques de cet événement de grande envergure se chiffrent à plus de 29 M$ pour le Québec.

Citations :

« Je me réjouis que notre gouvernement soutienne financièrement les Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024. Je suis très fière d'accueillir les meilleurs patineurs et patineuses artistiques au monde et leurs entraîneurs et entraîneuses. Vous vous apprêtez tous et toutes à vivre des moments extraordinaires qui resteront à jamais gravés dans vos têtes et dans vos coeurs. Je vous invite à vous dépasser, à donner le meilleur de vous-mêmes et, peu importe l'issue de la compétition, à savourer chaque instant. J'invite la communauté à venir profiter de ce spectacle exceptionnel. Je transmets aussi mes remerciements sincères aux bénévoles ainsi qu'à toutes les personnes qui accompagnent les athlètes, sans qui l'événement ne pourrait avoir lieu : votre contribution est précieuse. Bons championnats! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Nous ne ménageons pas nos efforts pour que le Québec se positionne avantageusement sur le circuit des événements sportifs d'envergure. Je suis donc très fière que notre gouvernement soutienne la présentation des Championnats du monde ISU de patinage artistique. Il s'agit d'un événement international qui favorise le rayonnement de Montréal et du Québec comme destinations sportives et touristiques de choix. Cette compétition, qui réunit l'élite mondiale du sport, accueille des milliers de spectateurs de tous les coins du globe venus encourager leurs athlètes favoris. J'invite chaleureusement les visiteurs à prolonger leur séjour pour profiter au maximum de l'offre touristique abondante de notre métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Montréal est une ville de sports! La venue des Championnats du monde ISU de patinage artistique démontre l'attractivité de notre métropole et sa capacité d'accueillir des événements sportifs d'envergure internationale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'aide octroyée se détaille comme suit :

Ministère de l'Éducation : 1 million de dollars par l'intermédiaire du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI);



Ministère du Tourisme : 500 000 $ par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;



Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : 500 000 $ par l'intermédiaire du Fonds signature métropole (FSM), administré par le Secrétariat à la région métropolitaine.

15 mars 2024 à 12:20

