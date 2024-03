Approbations des ententes de principe : déclaration de Groupe TVA





MONTRÉAL, le 15 mars 2024 /CNW/ - À la suite de l'approbation des ententes concernant le renouvellement des conventions collectives pour les employés de Montréal ainsi que de Québec et des antennes régionales de Groupe TVA, son président et chef de la direction par intérim, Pierre Karl Péladeau, fait la déclaration suivante :

« Nous sommes heureux que les ententes convenues avec les syndicats de Montréal ainsi que de Québec et des antennes régionales aient été approuvées par une très forte majorité des employés de Groupe TVA. Tout au long du processus de renouvellement, les priorités se sont centrées sur l'importance de protéger les principales conditions de travail de nos employés et d'offrir un soutien à celles et ceux touchés par le plan de réorganisation annoncé cet automne.

De plus, nous avons pris la décision de renforcer notre offre en information partout au Québec, notamment grâce à la présence de journalistes additionnels en région. Cela témoigne de l'importance que nous accordons à l'information, qui se trouve au coeur de notre mission depuis plus de 70 ans.

Alors que l'industrie vit une crise généralisée qui a déjà causé de trop lourdes pertes, il est regrettable que le gouvernement n'ait pas pris la décision d'élargir le crédit d'impôt pour le journalisme de la presse écrite à celui de la télévision. Si nous voulons préserver une couverture médiatique forte et essentielle à notre démocratie, c'est l'ensemble du travail des journalistes, peu importe la plateforme de diffusion, qui doit être soutenu. Les phénomènes affectant notre industrie ne feront que s'accélérer. Nous continuerons donc nos représentations auprès des instances gouvernementales afin que la population puisse continuer d'avoir accès à une information de qualité dans toutes les régions du Québec.

Nous sommes confiants que cette entente donnera les moyens à TVA de faire face aux nombreux défis engendrés par la nouvelle réalité du marché. Nous avons un plan solide pour assurer sa pérennité, et nous avons une équipe toute aussi solide qui a à coeur de tout mettre en oeuvre pour garder la place de choix de TVA auprès des Québécoises et des Québécois. »

15 mars 2024 à 11:58

