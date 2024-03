Déclaration de la ministre Khera et de la représentante spéciale Elghawaby à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie





La ministre Khera et la représentante spéciale Elghawaby émettent une déclaration pour souligner la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie

OTTAWA, ON, le 15 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, qui nous donne l'occasion de réaffirmer notre appui aux communautés musulmanes au Canada et dans le monde entier, de même que notre engagement à contrer activement l'islamophobie et la haine.

Cet engagement est d'autant plus important que ces dernières années, nous avons été témoins, en sol canadien, d'attentats islamophobes meurtriers et des effets dévastateurs de l'augmentation des gestes haineux.

En ce jour, il importe d'honorer et de soutenir les victimes et les survivants de l'islamophobie. Récemment, les tribunaux ont franchi un grand pas en reconnaissant la nature terroriste de l'attaque meurtrière contre « notre famille de London », en Ontario. Collectivement, nous devons rester à l'affût et dénoncer les comportements, les idéologies et les discours cherchant à justifier l'islamophobie, l'intolérance et la haine sous toutes leurs formes, partout et chaque fois qu'ils se manifestent.

En unissant nos efforts, nous continuerons à nous appuyer sur les mesures que le gouvernement du Canada a déjà mises en place pour lutter contre l'islamophobie. Parmi celles-ci, mentionnons la création du rôle de représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie; des investissements historiques de près de 200 millions de dollars dans les deux stratégies canadiennes de lutte contre le racisme; le tout premier plan d'action du Canada pour combattre la haine, qui paraîtra prochainement; ainsi que l'appel à l'action « Renforcer la résilience des communautés ».

L'islamophobie et toutes les formes de discrimination n'ont pas leur place au Canada et ne l'auront jamais. Les gestes islamophobes et haineux perpétrés dans nos communautés sont un appel à nous tenir encore plus unis, à réitérer notre volonté collective de créer une société plus juste et plus équitable, une société où les personnes musulmanes et de toute autre confession pourront pratiquer leur religion et célébrer leur culture sans crainte ni discrimination.

15 mars 2024

