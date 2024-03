TELUS International saluée comme « chef de file » dans la toute première étude mondiale PEAK MatrixMD de l'Everest Group pour les services d'annotation et d'étiquetage des données pour l'intelligence artificielle ou l'apprentissage-machine





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise novatrice de premier plan en matière d'expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d'intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu pour des marques mondiales créatrices de marché, a été saluée comme chef de file par le cabinet de conseil et d'étude Everest Group dans son rapport PEAK MatrixMD pour les services d'annotation et d'étiquetage des données pour l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage-machine (AM).

« TELUS International excelle comme fournisseur mondial de premier ordre et est en très bonne position pour répondre aux besoins dynamiques des demandes plus complexes des clients d'aujourd'hui. Nous sommes honorés d'être parmi les chefs de file nommés dans la toute première étude mondiale PEAK MatrixMD de l'Everest Group pour l'annotation et l'étiquetage des données pour l'IA et l'AM, déclare Jeff Puritt, président et chef de la direction, TELUS International. Cette reconnaissance témoigne de l'expertise, du dévouement et de l'esprit d'innovation de notre équipe pour aider nos clients à améliorer le taux de satisfaction et de fidélisation de leur clientèle et à proposer des solutions et des produits inédits pour propulser une croissance rapide. »

L'adoption généralisée de l'IA générative a révolutionné des secteurs entiers, ce qui a entraîné un afflux de cas d'utilisation hautement personnalisés et complexes. La demande n'en est que plus forte pour des fournisseurs mondiaux qui ont une expertise spécialisée et une technologie qui leur permettent de livrer rapidement des ensembles de données d'entraînement à grande échelle et de qualité supérieure pour soutenir le développement de modèles fondamentaux avancés.

TELUS International compte parmi seulement cinq fournisseurs désignés comme chefs de file dans le tout premier rapport d'Everest Group pour la période allant de janvier 2022 à juin 2023. Les évaluations de PEAK Matrix reposent sur l'incidence sur le marché, la vision et les capacités. Les chefs de file étaient choisis selon leur solide vision visant à éliminer les obstacles liés aux données pour aider leurs clients à accélérer le développement de l'IA.

« Pour renforcer ses capacités d'annotation et d'étiquetage, TELUS International se consacre à la mise en place de plateformes, la plus récente étant vouée au préentraînement et à la mise au point de modèles d'IA générative. Son coup de collier en matière d'innovation, combiné à sa grande expertise technique en gestion de cas d'utilisation complexes, l'a aidé à devenir un chef de file dans l'étude PEAK MatrixMD 2024 pour les solutions d'annotation et d'étiquetage des données », précise Arpit Mehra, directeur de l'administration, Everest Group.

Le rapport d'Everest Group a souligné particulièrement l'approche orientée plateforme de TELUS International et sa capacité à prendre en charge des cas d'utilisation complexes dans différents types et modalités de données, notamment l'image, le texte, l'audio, LiDAR, les données géospatiales et la vision par ordinateur. En outre, les analystes ont souligné la robuste plateforme de données d'IA exclusive de TELUS International, saluant ses nombreuses fonctions assistées par l'IA et l'AM, l'automatisation de l'assurance de la qualité pour une exactitude, une efficacité et une rapidité accrues et sa solution entièrement gérée de sourçage spécialisé sur demande Experts Engine. Cette dernière est une solution qui utilise un algorithme pour faire correspondre l'expertise humaine aux tâches comme la création, la collecte, l'annotation et la validation des données ainsi que fournir à moindre coût des ensembles de données de grande qualité convenant aux modèles fondamentaux, y compris les grands modèles de langage.

TELUS International a plus de 17 ans d'expérience dans le secteur de l'IA, forte de ses acquisitions et investissements stratégiques dans des initiatives de croissance organique et du recrutement de talents particuliers pour établir sa division responsable des solutions de données fondées sur l'IA. La solide infrastructure de l'entreprise en matière d'éléments et de capacités lui permet de faire évoluer avec agilité ses offres fondées sur l'IA afin qu'elles répondent aux mouvements du marché et aux demandes des clients en constante évolution. Grâce à sa plateforme de données d'IA de pointe, TELUS International gère tous les aspects de sa communauté mondiale de l'IA de 1,2 million de participants.

Pour en savoir plus sur les solutions de données de bout en bout fondées sur l'IA de TELUS International, visitez telusinternational.com/ai-data

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s'associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l'hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion au moyen de ses politiques, de ses ateliers et groupes de ressources pour les membres de l'équipe et de ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. L'entreprise favorise l'épanouissement des collectivités et aide les personnes dans le besoin dans le cadre d'activités de bénévolat à grande échelle qui ont eu une incidence positive sur la vie de plus de 150 000 citoyens de partout dans le monde et par l'intermédiaire des cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International, qui ont versé 5,6 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2015. Pour en savoir plus, visitez : www.telusinternational.com/fr.

15 mars 2024 à 06:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :