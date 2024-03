Heather James Fine Art présente 10 peintures de Winston Churchill dans le cadre d'une nouvelle exposition





PALM DESERT, Californie, le 15 mars 2024 /CNW/ - Heather James Fine Art présente une sélection de 10 peintures de Winston Churchill. Appartenant à un propriétaire unique, en l'occurrence une famille, les oeuvres proviennent de la plus grande collection privée de peintures de Churchill en dehors du Royaume-Uni et n'ont jamais été exposées publiquement. Le grand public connaît moins Churchill en tant que peintre que comme l'un des plus grands hommes d'État au monde et comme écrivain, lauréat du prix Nobel. Ses peintures ont joué un rôle essentiel dans sa vie, offrant une autre manière de comprendre cette figure imposante.

« Heather James est ravie de présenter cette superbe sélection de peintures de Winston Churchill », a déclaré Jim Carona, cofondateur de Heather James Fine Art. « Churchill a non seulement été l'un des plus grands hommes d'État de l'ère moderne, mais son incursion personnelle dans la peinture a mis en évidence son cheminement artistique intérieure, avec des oeuvres résultantes qui sont techniquement habiles et esthétiquement magnifiques. Ces oeuvres se lisent comme des pages de son journal intime, semblables à des souvenirs des moments et des lieux qui étaient significatifs pour cet homme, l'un des plus importants de son époque. Chez Heather James, nous avons eu l'honneur de travailler en étroite collaboration avec la famille de Churchill et sur son oeuvre dans le passé, et considérons que son travail artistique est l'une de nos spécialités. C'est une joie de pouvoir partager ces exemples exceptionnels. »

Winston Churchill: Making Art, Making History , une exposition célébrant Churchill et ses peintures chez Heather James, nous invite à réfléchir au rôle de la peinture dans sa vie kaléidoscope.

Les dix peintures proposées par Heather James offrent une grande variété, allant de paysages audacieux à une nature morte vibrante, en passant par un portrait intérieur calme. C'est probablement l'influence impressionniste, ainsi que son propre plaisir, qui a fait des paysages le genre de prédilection de Churchill. Peindre en plein air était une des caractéristiques des impressionnistes, et Churchill a également emporté ses peintures et ses toiles en plein air, dans la nature. Regarder une peinture de paysage de Churchill, c'est comme lire une page de son journal intime. Compte tenu des nombreuses contraintes de son temps et de ses réalisations en tant que politicien et écrivain, la qualité et la productivité de sa production artistique demeurent des mystères difficiles à percer.

Les dix oeuvres à vendre de cette collection comprennent plusieurs exemples remarquables du talent de Churchill en tant que peintre, mais aussi d'histoires intéressantes derrière l'homme et ses peintures :

On the Rance Near St. Malo

À la demande du Tate Museum, Churchill leur a proposé cette toile en 1955 pour acquisition, en même temps que la peinture Loup River, en tant que « cadeau à la nation ». Loup River a été sélectionnée et On the Rance s'est perdue dans une réserve du Tate, où elle est restée dissimulée près d'un demi-siècle.

The Bay of Eze

Peint près de la maison de l'amie et cousine de longue date de Churchill, Consuelo Balsan, née Vanderbilt, une mondaine américaine de l'Âge d'or.

Oranges and Lemons

Churchill a peint cette oeuvre en janvier 1958 à La Pausa, autrefois la maison de Coco Chanel. À l'époque, elle appartenait à l'agent littéraire de Churchill, Emery Reves, et à son épouse, Wendy. Par la suite, Mme Reves a fait don d'une partie de sa collection impressionniste et de post-impressionniste au Musée d'art de Dallas, comprenant des oeuvres de Cézanne, que Churchill citait comme source d'inspiration.

View of Loch Choire

Churchill a peint cette toile en 1919 alors qu'il séjournait avec son ami, le duc de Sutherland, au château de Dunrobin, en Écosse, quelques années seulement après avoir commencé à peindre à l'âge de 40 ans. Il est retourné au château de Dunrobin en 1921 pour se rétablir peu de temps après la perte de sa fille Marigold, âgée de près de 4 ans. C'était le deuxième décès dévastateur survenu cette année-là, où il a également perdu sa mère américaine, Jennie Cornwallis-West.

Winston Churchill et ses peintures sont un domaine d'expertise pour Heather James. En 2018, Heather James Fine Art était fière de présenter une exposition de dix peintures de Winston Churchill.

Depuis près de 30 ans, Heather James Fine Art s'est développé pour devenir un réseau mondial, avec des galeries situées dans à Palm Desert, en Californie, et à Jackson Hole, au Wyoming, ainsi que des cabinets d'expertise-conseil basés à New York, Londres, Los Angeles, San Francisco, Montecito, Newport Beach, Palm Beach, Bâle en Suisse, et au lac de Côme en Italie. Chaque année, ses galeries présentent un éventail d'expositions de qualité muséale explorant des thèmes historiques et contemporains ou examinant le travail d'artistes individuels influents.

Heather James Fine Art s'engage à offrir des oeuvres d'art exceptionnelles à des clients privés et à des musées du monde entier tout en fournissant des services logistiques, de conservation et financiers les plus personnalisés.

Pour de plus amples renseignements sur la collection de peintures de Winston Churchill et Heather James Fine Art, veuillez communiquer avec nous à [email protected] ou composez le (760) 346-8926.

Pour toute demande de renseignements des médias ou pour organiser une entrevue avec Jim Carona au sujet de l'exposition Churchill, veuillez communiquer avec Scott Busby du Busby Group à [email protected] ou composer le 310.600.7645.

