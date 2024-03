Morrow Sodali recrute Claire Lavery pour lancer un cabinet d'étude et d'information pour les investisseurs





Morrow Sodali, leader mondial des services de conseil en engagement des parties prenantes, a le plaisir d'annoncer le lancement de son cabinet d'étude pour la région EMEA, offrant aux entreprises clientes des informations et des études sur les perceptions des investisseurs et des marchés.

La nouvelle division sera basée à Londres et dirigée par Claire Lavery, l'une des principales spécialistes de l'information sur les investisseurs en Europe. En tant que chef de file reconnu dans le domaine des informations basées sur des entretiens et des données, Claire est une conseillère stratégique de confiance pour les entreprises du FTSE 100, Euro STOXX et autres, aidant les équipes de direction et les conseils d'administration d'entreprise à concilier les besoins et les attentes des investisseurs avec les priorités et les réalités commerciales.

Christian Sealey, CEO International, Morrow Sodali, déclare : « Le recrutement de Claire est un élément clé du développement d'une entreprise d'engagement des parties prenantes à service complet en Europe. Elle offre un aperçu clair et objectif aux conseils d'administration, aidant les dirigeants à se rapprocher de leurs investisseurs, stimulant ainsi l'évaluation et réduisant les risques. Son service est le complément idéal à notre suite existante, ce qui nous permet de répondre à davantage de besoins pour plus de clients. »

Sa nomination et la mise en place du cabinet d'étude font suite à la récente acquisition par Morrow Sodali de Powerscourt, un cabinet de conseil en communication stratégique de premier plan.

Le cabinet d'étude EMEA de Morrow Sodali se concentrera principalement sur la recherche relative à la perception des parties prenantes, fournissant des informations exploitables et pertinentes aux clients de toute la région, ainsi que des recherches thématiques axées sur le marché.

Claire Lavery déclare : « Dans un monde de plus en plus complexe et polarisé dans lequel les réputations sont gagnées en plusieurs années et perdues en quelques minutes, l'information et la mesure n'ont jamais été aussi prioritaires à l'ordre du jour du Conseil. »

« Le développement rapide de Morrow Sodali montre une volonté stratégique claire et une exécution exceptionnelle. Je suis vraiment ravi de faire partie de cette équipe exceptionnelle. »

Avant d'intégrer Morrow Sodali, Claire a créé et développé l'activité européenne de Rivel, Inc. au cours des 12 dernières années. En parallèle, elle a également été directrice du conseil d'administration de l'IR Society au Royaume-Uni pendant sept ans. Son arrivée entrée dans le secteur des relations avec les investisseurs a été réalisée par l'intermédiaire de la principale revue du secteur, IR Magazine, où elle a été directrice des affaires internationales. La carrière de Claire a commencé dans le secteur juridique, où elle a passé dix ans à travailler en étroite collaboration avec des cabinets d'avocats de renommée mondiale et des directeurs juridiques.

À PROPOS DE MORROW SODALI

Morrow Sodali est l'un des principaux fournisseurs de conseils stratégiques et de services aux actionnaires pour ses entreprises clientes du monde entier. Le cabinet fournit aux conseils d'administration et aux dirigeants des conseils stratégiques et des services liés à la gouvernance d'entreprise, à la communication et à l'engagement des actionnaires et des obligataires, à l'information sur les marchés financiers, à la sollicitation de procurations, à l'activisme des actionnaires et aux fusions et acquisitions.

Depuis ses sièges sociaux à New York, Londres et Sydney, et ses bureaux sur les principaux marchés financiers, Morrow Sodali sert plus de 2 000 entreprises clientes dans 70 pays, y compris un grand nombre des plus grandes multinationales du monde. Outre les entreprises cotées et privées, ses clients comprennent des institutions financières, des fonds communs, des FNB, des bourses de valeurs et des associations de membres.

Pour de plus amples renseignements à propos de Morrow Sodali, veuillez visiter www.morrowsodali.com.

