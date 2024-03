Avis aux médias - Point de presse de députés et de personnalités au sujet de la réforme de la carte électorale à Montréal





MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les députés Vincent Marissal de Québec solidaire, Madwa-Nika Cadet du Parti libéral du Québec et Paul St-Pierre Plamondon du Parti Québécois feront un point de presse concernant la refonte de la carte électorale, le vendredi 15 mars à 11h45. Notons également les présences et prises de parole de Louise Harel, ancienne ministre et présidente de l'Assemblée nationale, de Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus, ainsi que de Jean-Denis Charest, président de la chambre de commerce de l'Est de Montréal.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 15 mars 2024 Heure: 11h45 Lieu: Espace Louis-Roquet, Technopôle Angus, 2600 rue William-Tremblay, Montréal.

14 mars 2024 à 17:42

