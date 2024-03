Neuf hôpitaux du réseau Aster DM Healthcare reconnus dans la liste des « Meilleurs hôpitaux du monde - 2024 » de Newsweek





Aster DM Healthcare, un fournisseur intégré pionnier en soins de santé en Inde et dans le CCG, a annoncé que 9 de ses hôpitaux figuraient sur la prestigieuse liste des meilleurs hôpitaux du monde en 2024 émise par le magazine Newsweek.

Aux Émirats arabes unis, 4 hôpitaux du réseau Aster ont été reconnus dont : l'Aster Hospital - Mankhool (5ème rang), l'Aster Hospital - Al Qusais (14ème rang), le Medcare Hospital - Al Safa (34ème rang) et Hôpital Medcare pour femmes et enfants - Sheikh Zayed Road (spécialisé en matière de soins aux femmes et aux enfants). Parallèlement, 5 hôpitaux indiens ont été cités, y compris l'Aster CMI Hospital (20ème rang), l'Aster Medcity (34ème rang), l'Aster MIMS Hospital (78ème rang), l'Aster Prime Hospital (93ème rang) et l'Aster RV Hospital (75ème rang). La plupart des hôpitaux Aster figurant sur la liste ont progressé dans le classement, affichant une amélioration substantielle par rapport à l'année précédente.

Concernant cet honneur, Dr. Azad Moopen, Fondateur et Président d'Aster DM Healthcare, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de la reconnaissance par Newsweek de neuf hôpitaux du groupe cette année. Cela confirme notre engagement indéfectible à fournir des soins de santé de classe mondiale dans tous nos établissements en Inde et dans le CCG, ainsi que la confiance que nous accordent nos patients et leurs familles. C'est une reconnaissance du travail acharné et du dévouement constant de nos médecins, infirmières et employés pour fournir le meilleur traitement médical et les meilleurs soins aux patients, en établissant des standards exceptionnels ».

Pour sa part, Alisha Moopen, Directrice générale et PDG du Groupe Aster DM Healthcare dans le CCG, a déclaré : « Cette reconnaissance par Newsweek renforce notre engagement à améliorer la synergie entre l'excellence clinique et un service de premier ordre, faisant d'Aster une marque de santé de confiance dans le CCG et en Inde. Notre succès repose sur une stratégie en trois volets qui intègre parfaitement des résultats cliniques exceptionnels, des expériences-patients inégalées et des prix compétitifs durables. Cette approche cohésive nous a permis de créer une formule fiable, garantissant constamment des places de premier plan sur des listes prestigieuses comme celles-ci ».

La liste des meilleurs hôpitaux du monde en 2024 de Newsweek, reconnue pour son prestige, récompense les établissements de santé respectant les normes internationales en matière d'excellence clinique et de soins aux patients. Pour établir ce classement, Newsweek a interrogé 85 000 experts médicaux et analysé des données publiques, en collaboration avec Statista.

12 mars 2024 à 05:55

