Lancement du prix mondial du sauna « Sauna37 » le 7 mars.

SAUNA37 est le prix mondial du sauna décerné par TTNE, une équipe de créateurs de saunas basée au Japon qui continue à innover grâce au sauna.

Nous avons nominé 37 saunas dans le monde entier qui deviendront des destinations ultimes.

Nous avons lancé le prix du sauna « SAUNACHELIN »*1 au Japon en 2018, qui est devenu l'un des plus grands prix du sauna au Japon avec plus d'un million de visites par an.

Cette fois-ci, TTNE récompense les 37 meilleurs saunas à travers le monde, dans lesquels vous pouvez faire l'expérience du sauna ultime.

Nous espérons que notre passion et nos actions conduiront à l'amélioration de la culture du sauna dans le monde entier et que les saunas permettront aux gens d'être plus heureux et en meilleure santé à l'avenir.

Les 37 saunas nominés (par ordre alphabétique)

Alpin Panorama Hotel Hubertus (Italie) AQUA DOME (Autriche) BATHHOUSE Williamsburg (États-Unis) Cafe Kuusijärvi (Finlande) Centralbadet (Suède) Elaisa Energetic Wellness (Belgique) Farris Bad (Norvège) Friedrichsbad (Allemagne) Isokenkäisten Klubi (Finlande) Kalma Saun (Estonie) Kotiharjun Sauna (Finlande) LIQUIDROM (Allemagne) Löyly (Finlande) Mediterana (Allemagne) Mooska farm (Estonie) Mustamäe Elamus Spa (Estonie) QC Termemilano (Italie) Rajaportin Sauna (Finlande) SALT art & music (Norvège) SANA MANE SAZAE (Japon) Sauna Deco (Pays-Bas) Sauna Seura (Finlande) Saunakylä (Finlande) Sky Lagoon Iceland (Islande) spa metsä Otaka (Japon) Taunus Therme (Allemagne) The Bath House (Royaume-Uni) The Istana (Indonésie) The Nest (Suède) The Rakan Open-Air Bath (Japon) The Sauna (Japon) Therme Bucuresti (Roumanie) Therme Erding (Allemagne) Therme Wien (Autriche) Thermen Bussloo (Pays-Bas) Vabali Spa Berlin (Allemagne) WORLD SPA (États-Unis)

TTNE

TTNE, dirigé par Dai Matsuo (alias Totonoe Oyakata @totonoeoyakata (IG)) et Daisuke Akiyama (alias Sauna Shisho @saunashisho (IG)), est une équipe créative dédiée au sauna qui continue à innover grâce au sauna.

Nous sommes une entreprise leader dans la communauté japonaise du sauna et nous développons nos activités dans le monde entier.

TTNE a été sélectionné comme le seul et unique « Premium Sauna Partner » par Harvia, la marque numéro 1 de saunas au monde. Nous continuons à contribuer à la culture du sauna en tant que premier « ambassadeur mondial de Harvia » en partageant ses nouvelles tendances et en créant des expériences de sauna encore meilleures dans le monde entier.

Notre équipe d'ambassadeurs passionnés, liés par l'amour du sauna, s'efforce d'étendre la communauté du sauna aux quatre coins du monde. Nous ne transpirons pas seulement dans le sauna, mais aussi « pour » le sauna.

