JULIUS MEINL LANCE LA CAMPAGNE « I DO IT MEINL WAY » POUR CÉLÉBRER LES PETITS MOMENTS DE LA VIE

VIENNE, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Julius Meinl, marque de café viennois haut de gamme, a lancé une campagne pour encourager les gens à trouver de la joie dans les plaisirs simples de la vie.

La campagne, « I do it Meinl way », célèbre les petits moments qui composent la vie des gens à travers le goût et la qualité supérieurs du café Julius Meinl, nous rappelant de ne pas nous laisser emporter par les distractions constantes de la vie, qu'il s'agisse d'e-mails, de SMS, d'alertes d'informations ou de rendez-vous. Elle s'inspire de la culture des cafés de Vienne qui encouragent les buveurs de café à profiter de petits moments importants.

Fondé en 1862, Julius Meinl est l'un des plus anciens torréfacteurs de café au monde et le fournisseur préféré des principaux cafés de Vienne. Son engagement en faveur de la qualité est une marque de commerce depuis cinq générations, ce qui se traduit par des arômes et des saveurs inégalés pour lesquels la marque est reconnue internationalement. Décrit comme « une évasion indulgente de la routine », chaque gorgée de café Julius Meinl est un témoignage de plus de 160 ans de savoir-faire artisanal, permettant un moment de solitude heureuse ou de joie partagée avec des êtres chers où que l'on soit. Cela renforce le concept unique de la campagne selon lequel « la vie est une mosaïque de petits moments spéciaux, et les apprécier est ce qui compte le plus. »

En adoptant le style « Meinl », où le temps est précieux et les plaisirs simples sont savourés, la campagne recrée la charmante expérience des cafés de Vienne. Le concept reflète l'engagement des hôtels, cafés et restaurants partenaires de Julius Meinl à créer de délicieux moments mémorables autour du café, tout en invitant les amateurs de café quotidiens à être plus présents.

La création de la campagne a été produite en collaboration avec l'agence de publicité Obscura dans le respect de l'héritage très apprécié de la marque. Elle réimagine le concept de longue date de Julius Meinl, « plus qu'un instant », en lui offrant une interprétation moderne.

Alliant tradition et innovation, Julius Meinl est l'ambassadeur mondial de la culture de café de Vienne, représentant un service impeccable, une expression créative et une appréciation de la qualité supérieure. Cela se reflète dans les éléments de la campagne qui mettent en vedette certains des endroits les plus emblématiques de la ville, notamment le Café Sperl, les appartements Altbau et la belle ligne d'horizon avec la vue sur Stephansdom (cathédrale Saint-Étienne). La campagne capture six histoires, célébrant la convivialité et reliant les jeunes publics à la culture du café.

Christina Meinl, membre de la cinquième génération de la famille, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'offrir des moments de café délicieux et mémorables à nos fidèles partenaires Horeca, de leurs invités et de ceux qui apprécient le café de qualité supérieure chez soi.

Notre nouvelle campagne redéfinit le point de vue des gens sur la consommation de café, démontrant que ce n'est pas seulement une activité de détente ou de réflexion, c'est aussi une célébration vibrante de la vie elle-même. Savourer une bonne tasse de café, c'est mobiliser tous ses sens pour encourager les gens à profiter du moment présent. Qu'il s'agisse de rencontrer des amis ou de s'accorder du temps pour soi, nous voulons inspirer les gens à saisir les petits moments qui ont un véritable sens et qui constituent la mosaïque de nos vies. »

À propos de Julius Meinl Fondé en 1862, Julius Meinl est l'un des plus anciens torréfacteurs au monde et une marque emblématique de cafés de Vienne. Le souci de la qualité est une marque de fabrique familiale depuis cinq générations. Fort de 160 ans d'expérience dans l'approvisionnement, le mélange et la torréfaction, Meinl est un fournisseur de café privilégié pour les principaux cafés de Vienne. Aujourd'hui, les cafés et thés Meinl contribuent à créer des moments inoubliables pour les clients et les consommateurs du monde entier et sont vendus dans plus de 50 000 hôtels, cafés et restaurants de 70 pays, ainsi que dans un nombre croissant de points de vente.

