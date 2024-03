Futur annonce de solides résultats pour 2023





Futur publie ce jour son rapport annuel pour 2023 et présente un solide résultat de 316 millions SEK (+22 pour cent par rapport à 2022), tiré par des actifs sous gestion de 193 milliards SEK (+15 pour cent par rapport à 2022) pour environ 310 000 polices.

« Nous maintenons notre cap stratégique : être indépendants et nous concentrer sur la simplicité. Nous sommes fiers et reconnaissants de la confiance que plus de 20 000 nouveaux clients nous ont accordée en 2023 », déclare Torgny Johansson, CEO de Futur.

Dans le rapport annuel, vous verrez également que durant l'année écoulée, Futur a remporté divers prix, notamment ceux de la « société la plus innovante » et de la « meilleure gamme de produits », et s'est classé à la deuxième place dans le sondage annuel de l'association sectorielle SFM pour la catégorie courtiers et administrateurs d'assurance.

« Futur est bâti sur des relations pérennes avec ses clients et partenaires, et il est gratifiant de voir la clientèle de Futur s'agrandir, tout en recevant des avis très favorables », poursuit Torgny Johansson.

Durant l'année 2024, plusieurs investissements seront réalisés pour développer l'expérience client et continuer à simplifier les opérations pour les clients et les partenaires.

« Nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous lancerons en 2024 un éventail complet de nouvelles solutions numériques qui permettront à nos clients d'améliorer facilement leur épargne et leur retraite », conclut Torgny.

À propos de Futur

Futur est une plateforme de retraite et d'épargne optimisée par la technologie. Nous offrons une couverture d'épargne et d'assurance à long terme, en mettant l'accent sur les retraites professionnelles et l'assurance du capital. Notre plateforme est synonyme d'efficience, de simplicité et d'accès à une offre de fonds indépendante et de qualité. Nous accompagnons nos clients vers un avenir financier plus sûr avec plus de 40 collaborateurs fournissant des conseils financiers indépendants.

