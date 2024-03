Découvrez la prochaine génération de solutions automatisées de tri et de récupération des commandes : OPEX® Sure Sort® X avec OPEX Xtracttm





OPEX® Corporation, un chef de file mondial de l'automatisation de nouvelle génération depuis près de 50 ans, annonce aujourd'hui le lancement de ses toutes dernières solutions automatisées de tri et de récupération des commandes, OPEX Sure Sort® X avec OPEX Xtracttm. Ces technologies innovantes ont été officiellement dévoilées par la direction de l'entreprise lors du MODEX 2024, le plus grand événement commercial de la chaîne d'approvisionnement et de fabrication, qui s'est tenu cette année au Georgia World Congress Center d'Atlanta.

OPEX Sure Sort X représente la prochaine génération de tri automatisé à grande vitesse. Il s'agit de la solution de tri industrielle la plus robuste du marché, inégalée en termes de taille, de performances et de rentabilité. Ce système universel peut gérer près de 100 % des articles triables par le client pesant jusqu'à 9 kg et trier les articles selon une variété configurable de tailles et de types de bacs.

Lorsque Sure Sort X est associé à Xtract, le nouveau système révolutionnaire de récupération automatisée des commandes d'OPEX, la récupération des bacs et le transfert de leur contenu dans des conteneurs d'expédition sont également entièrement automatisés. Le résultat est une solution avec une seule intervention qui élimine la nécessité de trier et transférer manuellement les boîtes en aval.

« OPEX reste engagé en faveur d'innovations qui s'alignent sur l'évolution des exigences du marché », déclare Alex Stevens, président, Warehouse Automation, OPEX. « Nos clients attendaient une solution intégrée pour trier, récupérer et mettre automatiquement le produit dans son conteneur final. Nos nouvelles solutions, Sure Sort X et Xtract, répondent à ces attentes. Cette technologie de pointe est conçue pour automatiser plusieurs tâches manuelles avec une solution simple et à une intervention unique. »

Mis au point sur la base des avis des acteurs sectoriels à l'échelle mondiale, Sure Sort X applique la technologie innovante Sure Sort d'OPEX Corporation, lancée en 2017. Grâce à ses capacités de manutention optimisées, Sure Sort X est la solution de tri la plus polyvalente et la plus configurable du marché. Il peut gérer des articles 60 % plus petits, près de 20 % plus grands et jusqu'à 300 % plus lourds que son prédécesseur, tout en maintenant un rendement constant atteignant 2 100 articles par heure.

Les véhicules d'acheminement iBOT® du système utilisent des algorithmes de mouvement sophistiqués qui leur permettent de manoeuvrer efficacement dans tout le système, avec la possibilité de changer de destination en temps réel pendant le transit. Ces iBOT peuvent entrer et sortir du système pendant que Sure Sort X continue de fonctionner, assurant ainsi un niveau de disponibilité optimal. En outre, Sure Sort X fonctionne aussi bien dans des environnements froids que tempérés. L'installation peut être réalisée en une semaine seulement.

OPEX Xtract peut être couplé à n'importe quel système Sure Sort X en ajoutant des iBOT de récupération pour fonctionner en conjonction avec les iBOT de tri traditionnel dans Sure Sort X. Les iBOT Xtract se déplacent selon une boucle avec des segments horizontaux et verticaux dans l'allée Sure Sort X, et gèrent jusqu'à 200 bacs extraits par heure. Tous les iBOT sont autochargeables et peuvent facilement être ajoutés et retirés du système.

Le système peut récupérer des bacs standard ou peut être équipé de bacs Xtract, qui sont spécialement conçus pour transporter des articles depuis l'emplacement de tri jusqu'à un module RVT (rouleur, glissière en V et transfert). Si ces bacs sont utilisés, une fois que tous les produits d'une commande ont été déposés dans les bacs Xtract, chaque bac est récupéré et transporté vers le module RVT, où la porte du bac s'ouvre et libère les articles dans la boîte d'expédition finale ou le conteneur de commande.

Peu après sa présentation aux États-Unis au MODEX, Sure Sort X fera ses débuts européens à l'expo LogiMAT à Stuttgart, en Allemagne, le 19 mars 2024, à l'exposition OPEX dans le hall 7, stand 7D53.

Sure Sort X et Xtract rejoignent le portefeuille d'automatisation des entrepôts d'OPEX, qui comprend Sure Sort®, le système de tri robotisé des petits articles à haute vitesse ; Perfect Pick®, une solution G2P de préparation robotisée qui améliore considérablement la vitesse, l'efficience et la fiabilité, et Infinity®, la solution G2P la plus avancée dans le secteur de l'automatisation des entrepôts. Toutes ces solutions sont configurées sur mesure pour chaque client et conçues pour transformer complètement l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement.

Depuis près de cinquante ans, OPEX Corporation est le partenaire de confiance qui collabore étroitement avec ses clients pour élaborer des solutions personnalisées et évolutives qui transforment leur façon de gérer leurs activités. OPEX réinvente sans cesse les technologies d'automatisation pour aider ses clients à relever les grands défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

À propos d'OPEX

OPEX® Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération qui fournit des solutions exclusives et innovantes d'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. Basé à Moorestown, dans le New Jersey (États-Unis), et présent à Pennsauken (New Jersey), Plano (Texas), ainsi qu'en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie, OPEX emploie plus de 1?600 personnes qui réinventent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour relever les défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

11 mars 2024 à 17:10

