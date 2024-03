Changements Au Conseil D'administration De Goldflare





PIEDMONT, QC / ACCESSWIRE / le 11 mars 2023 / Exploration Goldflare inc. (TSXV:GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») désire annoncer la démission de Serge Roy en tant que Vice-Président Stratégie et Affaires ainsi que Président du conseil d'administration de la Société. Tous les membres de la direction et du conseil d'administration tiennent à remercier Monsieur Roy pour les services qu'il a rendus depuis son entrée en fonctions en 2019. Abdiquant pour des raisons personnelles, M. Roy désire remercier les actionnaires pour leur support au cours des dernières années et mentionne que «Goldflare demeure, à mon avis, une compagnie junior ayant un des meilleurs actifs de propriétés à haut potentiel au Canada.»

« C'est avec des sentiments partagés que la direction de Goldflare a accepté la démission de Serge Roy. Bien que les motifs de cette décision soient personnels et dans l'intérêt de notre Société, il n'est jamais facile de voir quitter un collègue et ami. Le départ de Serge est toutefois synonyme d'opportunité pour Goldflare en ce sens que son ou sa successeur(e) apportera un regard neuf et une vision rafraîchissante au sein du conseil. », déclare Ghislain Morin, Président-Directeur Général d'Exploration Goldflare.

Par ailleurs, Mme Sara Pedneault, siégeant sur le conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante, assurera le remplacement de M. Roy comme troisième membre du conseil de vérification de la Société. De son côté, Ghislain Morin prendra la barre du conseil d'administration.

