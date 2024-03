Stingray introduit une nouvelle série de chaînes audio et vidéo sur Samsung TV Plus au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande





MONTRÉAL, 11 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce le lancement de nouvelles chaînes audio et vidéo sur Samsung TV Plus. Le service télévisuel gratuit soutenu par la publicité et de vidéo à la demande de Samsung regroupe plus de 2?500 chaînes linéaires soutenues par la publicité, accessibles dans 24 pays sur plus de 561 millions d'appareils actifs. La riche sélection de chaînes musicales et de vidéoclips proposée par Stingray a été conçue pour tous les goûts, et sera déployée sur les téléviseurs intelligents Samsung, les appareils Galaxy et plus encore au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Au Canada, le public pourra explorer une vaste gamme de chaînes de spécialité, qui comprennent notamment Qello Concerts, dont les films-concerts pleine longueur et les documentaires musicaux promettent de captiver les mélomanes; SPA et ses paysages sonores empreints de sérénité; Classic Rock et ses hymnes intemporels; Smooth Jazz et son ambiance décontractée; Flashback, qui propose un périple à travers l'histoire de la musique; et Remember the 80s, qui offre un tour d'horizon de cette décennie emblématique.

La collection sera élargie le 13 mars avec l'introduction de Stingray DJAZZ, une chaîne proposant des prestations, des films et des documentaires célébrant le jazz, ainsi que Stingray Classica, qui célèbre le meilleur de la musique classique avec sa sélection de concerts, d'opéras et de ballets filmés sur les plus grandes scènes du monde entier. S'y ajouteront de nouvelles chaînes audio Stingray Musique, notamment Nothin' But 90s et ses succès souvenirs; Easy Listening et ses titres décontractés et apaisants; Today's K-Pop, qui offre un tour d'horizon de la scène pop coréenne actuelle; et Hot Country, qui s'intéresse aux dernières nouveautés de la planète country.

Le public australien et néo-zélandais pourra plonger dans une ambiance festive grâce à Stingray Holidayscapes, une chaîne qui garantit des célébrations mémorables avec ses images thématiques associées à une trame sonore saisonnière réjouissante. À compter du 3 avril, les Néo-Zélandais pourront pour leur part profiter de la tranquillité offerte par Stingray Naturescape, une véritable oasis de sérénité avec ses paysages naturels à couper le souffle et ses trames sonores apaisantes.

« Nous sommes enchantés de faire équipe avec Samsung TV Plus, » a déclaré David Purdy, chef de la stratégie de revenus de Stingray. « Grâce à sa portée inégalée, ce service télévisuel gratuit soutenu par la publicité constitue une vitrine privilégiée pour nos chaînes audio et vidéo. »

Ce partenariat avec Samsung TV Plus souligne l'engagement de Stingray à élargir sa portée et à proposer des chaînes audio et vidéo de qualité supérieure à un public toujours plus important.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d'infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d'affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l'IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d'Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30?000 grands magasins. Stingray emploie près de 1?000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

11 mars 2024 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :