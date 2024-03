Montréal dévoile le projet lauréat du concours d'architecture pluridisciplinaire de la bibliothèque Saint-Charles





MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer que l'équipe Lapointe Magne & Associés + L'OEUF Architectes, en collaboration avec VINCI Consultants / L2C Experts / Dupras Ledoux, a été choisie comme lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire de la bibliothèque Saint-Charles, située dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Après un processus de sélection rigoureux, le projet présenté par la firme a été retenu par le jury pour sa proposition rassembleuse et son approche sensible à la communauté. Son organisation spatiale démontre également une excellente maîtrise des fonctions bibliothéconomiques et ses mesures pour assurer le développement durable et la transition écologique ont été convaincantes.

À terme, la bibliothèque Saint-Charles comprendra une agora intérieure pour se rassembler et prendre la parole, un médialab offrant des services de formation en technologies médiatiques, une salle multifonctionnelle, des zones de travail, un salon silencieux, des salles de groupe ainsi qu'un café. Le projet intégrera également les exigences de la Ville en se basant sur le Guide en matière d'accessibilité universelle pour les nouveaux bâtiments et pour l'agrandissement, la rénovation et l'entretien de bâtiments municipaux existants, en l'adaptant aux spécificités de la bibliothèque.

À son inauguration, la bibliothèque Saint-Charles sera renommée en l'honneur d'Éva Circé-Côté, écrivaine et journaliste originaire du quartier, ainsi que bibliothécaire de la première bibliothèque municipale de Montréal. Mme Circé-Côté croyait fermement en l'importance des bibliothèques publiques, particulièrement pour les jeunes.

« Le projet de la bibliothèque Saint-Charles s'inscrit dans les engagements de notre administration en matière de qualité et d'exemplarité en design et en architecture, par l'application des meilleures pratiques d'innovation, de développement durable, d'accessibilité et de bien-être. À travers la rénovation, l'agrandissement et la construction de bibliothèques, la Ville de Montréal offre de plus en plus de lieux de socialisation chaleureux, connectés, inclusifs et animés, ainsi que des espaces collaboratifs accessibles à toute la population », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif.

« Le Programme RAC des bibliothèques présente une occasion exceptionnelle de doter l'arrondissement du Sud-Ouest d'une installation moderne, animée, chaleureuse et accessible universellement à tous et à toutes. Rêvée et désirée par les gens de la Pointe et les membres du personnel depuis belle lurette, la bibliothèque Éva Circé-Côté sera bien plus qu'un espace de lecture, elle deviendra un véritable carrefour des possibles. Je suis persuadé que l'équipe lauréate saura ainsi créer le lieu magique que la population de Pointe-Saint-Charles a demandé et pour lequel elle a consenti tant d'efforts, une contribution indéniable au futur de cette infrastructure culturelle, a affirmé Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Grâce au Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques (RAC), 7 bibliothèques, soit la bibliothèque du Boisé, Benny, Marc-Favreau, Saul-Bellow, Pierrefonds, L'Octogone et Maisonneuve ont été construites ou modernisées, sur un réseau qui en compte 45. Très variées, les nouvelles bibliothèques sont adaptées aux besoins de leur milieu et s'intègrent harmonieusement à leur environnement.

Le projet de la bibliothèque Saint-Charles est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

