INVITATION AUX MÉDIAS - Forum sur la transformation numérique des systèmes énergétiques





MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) invite les représentant.e. s des médias à participer à la 3e édition de son Forum sur la transformation numérique des systèmes énergétiques, qui aura lieu les 13 et 14 mars prochains à Montréal. C'est sous le thème Les solutions numériques et l'intelligence artificielle pour électrifier l'avenir que l'événement aura lieu.

La programmation s'étalant sur 2 jours comprendra notamment une allocution de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Énergie.

Près de 200 personnes sont attendues à cet événement incontournable pour ceux et celles qui s'intéressent à la transition énergétique du Québec.

Voici une liste de quelques thèmes qui seront abordés lors de ce forum :

Synergies énergétiques et innovations durables

Comment les utilities d'électricité numérisent-elles leurs systèmes énergétiques??

De la collecte autonome de données aux jumeaux numériques : l'IA, au coeur des nouvelles stratégies de maintenance

L'importance stratégique de la donnée

L'intelligence artificielle pour contribuer à numériser les systèmes énergétiques

Numérisation et innovation

Solutions numériques pour le déploiement de bornes de recharge

Solutions de numérisation pour améliorer la fiabilité des réseaux électriques

Innovation numérique au service de l'efficacité opérationnelle dans l'industrie

Nous vous invitons à vous rendre sur le lien suivant pour voir la programmation complète de l'événement et la liste des conférenciers et conférencières.

Quoi Forum sur la transformation numérique des systèmes énergétiques Date et heure 13 mars -- 13 h à 17 h 35

14 mars -- 8 h 30 à 17 h 25 Lieu Hôtel Four Seasons de Montréal 1440, rue de la montagne, Montréal (Québec) H3G 1Z5

Virginie Duval, directrice des communications, Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), Téléphone : 514 281-0615, poste 124, [email protected]

L'AIEQ

Mission :

Promouvoir un climat d'affaires favorable à l'écosystème de l'industrie électrique du Québec, au coeur de la transition énergétique mondiale.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63?000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises oeuvrant en énergie au Québec. Elle contribue au développement des connaissances en infrastructures de production d'énergies renouvelables à faibles émissions de GES, en transport et distribution d'énergie électrique, de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

11 mars 2024 à 11:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :