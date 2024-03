La Ville de Montréal et la communauté irlandaise lancent les festivités de la Saint-Patrick





MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal et les représentants de la communauté irlandaise étaient réunis ce matin à l'hôtel de ville afin d'inviter toute la population montréalaise à participer au 199e défilé et à toutes les festivités entourant la fête de la Saint-Patrick.

« Chaque printemps, on se réjouit de l'arrivée du défilé et c'est tout particulièrement vrai cette année, parce que le premier rassemblement à Montréal s'est tenu il y a exactement 200 ans. C'est dire à quel point la Saint-Patrick est profondément ancrée dans notre identité. Aujourd'hui, deux siècles plus tard, cette célébration est toujours aussi festive et rassemble les Montréalaises et les Montréalais de toutes les origines. Nous pouvons être très fiers, parce qu'au fil des générations, la communauté irlandaise a joué un rôle essentiel à Montréal. Le trèfle, qui orne le drapeau et les armoiries de la Ville, nous le rappelle d'ailleurs très bien. Alors, pour cette édition bien spéciale, je nous souhaite un grand succès », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Au nom des Sociétés irlandaises unies de Montréal, je vous souhaite la bienvenue au défilé annuel de la Saint-Patrick ! En tant que président de l'organisation, j'ai l'honneur de vous inviter à célébrer la riche culture et le patrimoine irlandais qui font partie intégrante de notre ville. Que vous ayez des racines irlandaises ou que vous souhaitiez simplement vivre l'expérience d'une atmosphère amusante et festive, nous vous invitons à nous joindre sur le boulevard De Maisonneuve à 12 h, le 17 mars 2024. Peignons la ville en vert et célébrons la Saint-Patrick dans le plus pur style montréalais ! Nous avons hâte de vous y voir ! », a déclaré le président des Sociétés irlandaises unies de Montréal (UIS), Kevin Tracey.

L'empreinte d'un trèfle gravée dans l'esprit

Depuis 1833, les armoiries de Montréal affichent le trèfle en reconnaissance de la présence irlandaise. À la fin du XIXe siècle, et jusqu'en 1900, les Irlandais forment le deuxième groupe ethnoculturel en importance à Montréal. Ils contribuent à l'industrialisation de la ville, aux grands chantiers de construction et à l'essor du mouvement syndical. La communauté irlandaise a développé un réseau d'institutions et d'activités que vous pouvez découvrir dans le dossier du MEM - Centre des mémoires montréalaises, en cliquant ici!

