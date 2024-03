Premier magasin Starbucks syndiqué de Toronto





Les travailleur.euse.s du magasin Starbucks de Pape et Danforth, à Toronto, ont voté les 6 et 7 mars en faveur de se joindre au Syndicat des Métallos. Il s'agit du premier magasin Starbucks syndiqué à Toronto.

Après plusieurs succès remportés dans l'ouest du Canada, le magasin de Pape et Danforth devient le quatrième magasin Starbucks syndiqué en Ontario.

« Nous avons lancé cette campagne parce que nous connaissons de manière absolue notre valeur. Nous savons que nous sommes la base de notre magasin et de l'entreprise et que nous méritons d'être appréciés et respectés », a déclaré Jo Price, nouveau membre des Métallos au magasin de Pape et Danforth.

À mesure que les les travailleur.euse.s de Starbucks à travers l'Amérique du Nord se joignent aux syndicats, il devient évident que Starbucks sous-évalue le travail et le dévouement de ses employé.e.s.

« Dans un monde hostile aux travailleurs et de plus en plus précaire, il est plus important que jamais de disposer de protections autres que celles prescrits par l'entreprise et d'avoir la possibilité d'accéder à un salaire décent », a fait valoir Jo Price.

« Les travailleurs et travailleuses de toutes les industries se tournent souvent vers les Métallos pour les représenter et défendre leurs intérêts au travail, et les employé.e.s de Starbucks ne sont en rien différents. Ils et elles veulent une rémunération équitable, et un lieu de travail sain et sécuritaire où ils sont apprécié.e.s. Nous sommes heureux de les aider à y parvenir », a affirmé Myles Sullivan, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique).

Le Syndicat des Métallos représente les travailleur.euse.s de Starbucks dans les magasins de Calgary, Edmonton et Sherwood Park en Alberta; Victoria, Vancouver, Surrey et Langley en Colombie-Britannique, et à Waterloo, Kitchener et Ajax en Ontario.

Le Syndicat des Métallos représente également 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au Canada et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs et travailleurs choisissent de se joindre au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus equitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Les travailleur.euse.s de l'Ontario qui souhaitent en savoir plus sur la syndicalisation avec les Métallos peuvent contacter Darlene Jalbert à [email protected], ou au 613 362-4414. Tous les contacts sont confidentiels.

11 mars 2024 à 11:00

