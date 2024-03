Dunton Rainville de nouveau reconnu comme l'un des plus importants cabinets québécois par Canadian Lawyer





- Le cabinet se classe 5e sur la liste des Top Québec Regional Firms of 2024 -

MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - Dunton Rainville est fier d'annoncer sa nomination dans le palmarès des 10 principaux cabinets au Québec selon un sondage de la prestigieuse publication Canadian Lawyer. C'est la troisième fois que Dunton Rainville est nommé dans ce classement exhaustif établi tous les deux ans.

En tant qu'autorité impartiale dans le secteur du droit, Canadian Lawyer a mené une recherche exhaustive s'étendant du 2 au 27 octobre 2023, afin d'identifier et de mettre en valeur les cabinets les plus performants de l'industrie. Dans le cadre de cette évaluation approfondie, Dunton Rainville s'est distingué comme l'un des contributeurs les plus éminents de l'industrie, se classant au 5e rang du palmarès, en hausse d'une position par rapport au dernier exercice.

« Alors que Dunton Rainville poursuit sa croissance et son expansion, notre équipe renouvelle chaque jour son engagement à dépasser les attentes des clients grâce à l'expertise d'un grand cabinet et à l'approche humaine d'une petite organisation, » a déclaré Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville.

« Le succès de Dunton Rainville repose d'abord et avant tout sur l'expertise et la passion. Nous recevons cette précieuse reconnaissance comme une confirmation que notre approche misant sur ces traits, mais aussi sur la proximité et la compréhension des besoins de notre clientèle, est la bonne, » a affirmé Me Yanick Tanguay, vice-président du Conseil.

Canadian Lawyer a déterminé les gagnants en suivant un processus rigoureux qui comprenait des entrevues avec des professionnels objectifs de l'industrie et des recherches approfondies sur les critères du Top 10 des cabinets régionaux du Québec.

« Si l'on se fie à la qualité des candidats de cette année, il est clair que le paysage juridique du Québec est en excellente santé. Dunton Rainville mérite d'être reconnu comme lauréat, grâce à son expertise juridique exceptionnelle et à son engagement indéfectible à servir ses clients, » a déclaré Chris Sweeney, rédacteur en chef des rapports spéciaux chez Canadian Lawyer.

À propos de Dunton Rainville

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 260 personnes, dont quelque 115 avocats, notaires et conseillers en relations de travail. Avec des bureaux à Montréal, Laval, Agglomération de Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke, nos services sont dispensés pour nos clients partout à travers le Québec. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Le cabinet figure parmi les 10 cabinets d'avocats québécois les mieux cotés, selon le sondage Top 10 Quebec Regional Firms du magazine Canadian Lawyer.

Pour de plus amples renseignements, visitez duntonrainville.com. Joignez-vous également à notre communauté Facebook et réseautez avec nous sur LinkedIn!

