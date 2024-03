Exprimez votre fierté de vivre en français en participant à la Francofête 2024!





MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française invite les Québécoises et les Québécois à afficher leur fierté de vivre en français à l'occasion de la 28e Francofête, qui se déroulera du 18 au 24 mars. Pour une seconde année, l'Office s'associe à l'animateur Pierre-Yves Lord, qui agit à titre d'ambassadeur de l'événement.

Il est possible de se joindre à la fête de multiples façons, que ce soit en prenant part à l'une des nombreuses activités organisées partout au Québec, en lisant les nouvelles du livret Dis-moi dix mots sur le podium ou en participant au concours de l'Office.

Pour participer à ce concours, il suffit tout d'abord de lire les 10 nouvelles d'auteurs et d'autrices de la francophonie ayant pour thème le sport et figurant dans le livret Dis-moi dix mots sur le podium. Ce livret comporte notamment deux histoires amusantes écrites par l'autrice québécoise Karine Lambert et inspirées des mots adrénaline et prouesse, ainsi qu'un texte signé par l'écrivaine québécoise Monique Proulx et qui met à l'honneur le mot champion. Ensuite, les participantes et participants doivent répondre à un jeu-questionnaire en ligne pour courir la chance de gagner l'un des nombreux prix!

Du 18 au 24 mars, soyez de la fête et exprimez votre amour du français en utilisant le mot-clic #Francofête!

Citations :

« La Francofête est devenue, au fil des ans, un moment incontournable pour célébrer notre belle langue officielle et commune, le français, à l'occasion du Mois de la Francophonie. Cet événement rassembleur n'aurait pas la même portée sans les nombreux partenaires qui organisent des activités aux quatre coins du Québec. Je tiens à les remercier pour leur contribution au rayonnement du français! Je profite de l'occasion pour réitérer l'importance pour notre gouvernement d'assurer la vitalité de la langue française au Québec et dans la francophonie. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

«?C'est un véritable plaisir et un honneur d'être à nouveau ambassadeur de la Francofête! Je suis fier de pouvoir clamer haut et fort mon amour du français et j'encourage toute la population à faire de même en prenant part aux multiples activités organisées aux quatre coins du Québec. »

Pierre-Yves Lord, ambassadeur de la Francofête

«?Je n'ai pas hésité à relever le défi de composer deux nouvelles pour le livret Dis-moi dix mots sur le podium! C'est un grand honneur pour moi de représenter le Québec et de savoir que mes histoires seront lues à travers la francophonie!?»

Karine Lambert, autrice des nouvelles Enquête moléculaire et Donner des frissons

« Je suis heureuse d'avoir contribué, par ma plume, au livret Dis-moi dix mots sur le podium, qui est le fruit d'une belle collaboration entre plusieurs organisations de la francophonie! »

Monique Proulx, autrice de la nouvelle Le superissime

Faits saillants :

L'Office propose deux conférences virtuelles gratuites destinées aux entreprises : La Vitrine linguistique au service des entreprises!; Présentation des services d'accompagnement Mémo, mon assistant pour la francisation.

Des partenaires de plusieurs régions du Québec offrent des activités de tout genre, en ligne ou en présentiel, sur le thème de la langue française. Entre autres, la Fondation Paul Gérin-Lajoie tiendra la grande finale de la Dictée P.G.L. de la Francophonie le vendredi 22 mars, dictée qui sera lue par le ministre de la Langue française, monsieur Jean-François Roberge.

À l'occasion du Mois de la Francophonie, l'Office et ses partenaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la France , de la Suisse romande ainsi que de l'Organisation internationale de la Francophonie ont choisi de mettre à l'honneur 10 mots liés au thème du sport. Ces termes ont inspiré les 10 nouvelles du livret Dis-moi dix mots sur le podium.

