Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour février 2024

TORONTO, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de février 2024.

En février 2024, la TSX a accueilli 11 nouveaux émetteurs, comparativement à neuf le mois précédent et à 14 en février 2023. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte six fonds négociés en bourse, deux sociétés minières, une société d'investissement à capital fixe, une société pétrolière et gazière et une société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en février 2024 est en hausse de 1218 % par rapport au mois précédent et en hausse de 619 % par rapport à février 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2024 s'est établi à 32, comparativement à 31 le mois précédent et à 36 en février 2023.

En février 2024, la TSXV a accueilli trois nouveaux émetteurs, comparativement à sept le mois précédent et à sept en février 2023. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent deux sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et une société minière. Le total du financement réuni en février 2024 est en baisse de 20 % par rapport au mois précédent et en baisse de 41 % par rapport à février 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2024 s'est établi à 86, comparativement à 124 le mois précédent et à 97 en février 2023.

Bourse de Toronto



Février 2024 Janvier 2024 Février 2023 Émetteurs inscrits 1 815 1 814 1 812 Nouveaux émetteurs inscrits 11 9 14 PAPE 7 8 11 Émetteurs provenant de la TSXV 3 1 2 Émissions inscrites 2 483 2 480 2 497 Financement réuni dans le cadre de PAPE 59 265 889 $ 16 795 068 $ 23 993 125 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 2 807 980 916 $ 169 319 151 $ 375 360 580 $ Financement supplémentaire réuni 2 502 200 $ 31 612 300 $ 0 $ Total du financement réuni 2 869 749 005 $ 217 726 519 $ 399 353 705 $ Nombre total d'opérations de financement 32 31 36 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 246 449 548 081 $ 4 162 277 734 735 $ 4 016 071 025 545 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 20 29 -31,0 PAPE 15 25 -40,0 Émetteurs provenant de la TSXV 4 3 +33,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 76 060 957 $ 110 011 041 $ -30,9 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 2 977 300 067 $ 604 031 905 $ +392,9 Financement supplémentaire réuni 34 114 500 $ 101 500 000 $ -66,4 Total du financement réuni 3 087 475 524 $ 815 542 946 $ +278,6 Nombre total d'opérations de financement 63 74 -14,9 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 246 449 548 081 $ 4 016 071 025 545 $ +5,7

Bourse de croissance TSX **



Février 2024 Janvier 2024 Février 2023 Émetteurs inscrits 1 895 1 905 1 922 Nouveaux émetteurs inscrits 3 7 7 PAPE 2 3 6 Émetteurs passés à la TSX 3 1 2 Émissions inscrites 1 976 1 993 2 029 Financement réuni dans le cadre de PAPE 550 000 $ 676 100 $ 3 360 950 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 14 246 776 $ 66 189 745 $ 221 063 685 $ Financement supplémentaire réuni 267 430 014 $ 285 050 594 $ 254 963 068 $ Total du financement réuni 282 226 790 $ 351 916 439 $ 479 387 703 $ Nombre total d'opérations de financement 86 124 97 Capitalisation boursière des émissions inscrites 68 063 950 271 $ 70 063 967 567 $ 77 727 972 776 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 10 8 +25,0 PAPE 5 7 -28,6 Émetteurs passés à la TSX 4 3 +33,3 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 226 100 $ 3 610 950 $ -66,0 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 80 436 521 $ 313 939 518 $ -74,4 Financement supplémentaire réuni 552 480 608 $ 520 867 774 $ +6,1 Total du financement réuni 634 143 229 $ 838 418 242 $ -24,4 Nombre total d'opérations de financement 210 230 -8,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 68 063 950 271 $ 77 727 972 776 $ -12,4

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en février 2024 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation NPS Greenfire Resources Ltd. GFR FNB Énergie maximiseur de rendement Hamilton EMAX FNB Producteur d'or maximiseur de rendement Hamilton AMAX FNB Soins de santé maximiseur de rendement Hamilton LMAX FNB Sociétés financières américaines maximiseur de rendement Hamilton FMAX FNB mondial à faible volatilité Mackenzie MWLV NGEx Minerals Ltd. NGEX Métaux de Batteries Patriot Inc. PMET Satellos Bioscience Inc. MSCL FNB de gestion de la trésorerie TD TCSH

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Coco Pool Corp. CCPC.P Goldgroup Mining Inc. GGA Navion Capital II Inc. NVN.P

11 mars 2024

