Programme de bourses de la Fondation CST 2024 maintenant ouvert

CST s'apprête à décerner des prix et des bourses d'une valeur de 248 000 $ à des étudiants canadiens qui entreprennent des études postsecondaires.

TORONTO, le 11 mars 2024 /CNW/ - La Fondation CST a annoncé aujourd'hui qu'elle acceptait désormais les demandes pour son programme de prix et de bourses d'études de 2024. Cette année, CST s'apprête à décerner des prix et des bourses d'une valeur de 248 000 $ à des étudiants qui poursuivent des études postsecondaires pour la première fois. Les demandes peuvent être soumises jusqu'au vendredi 26 avril 2024.

Les Prix des fondateurs viennent en aide aux étudiants qui ont bénéficié d'un REEE du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études et qui entreprennent des études postsecondaires de premier cycle. Cette année, nous remettrons 14 Prix des fondateurs d'une valeur de 7 000 $ chacun.

Les bourses d'études de la Fondation CST sont décernées aux étudiants qui ont besoin d'une aide financière pour accéder aux études postsecondaires pour la première fois. Qu'il s'agisse d'un diplôme universitaire ou d'un apprentissage, tous les programmes d'enseignement postsecondaire canadiens sont admissibles aux bourses. Nous offrons 25 bourses d'une valeur de 6 000 $ chacune.

« Le fait d'avoir élargi notre programme de Prix pour 2024 nous permet d'atteindre plus de Canadiens tout en continuant d'accroître notre impact sur l'accès aux études postsecondaires pour les jeunes sous-représentés, » a déclaré Sherry MacDonald, présidente et chef de la direction. « Notre programme de prix et de bourses d'études n'est que l'une des façons par laquelle CST continue de remplir sa mission. »

CST s'est associée à myBlueprint pour sensibiliser les étudiants admissibles à cette opportunité.

Pour soumettre une demande de Prix des fondateurs de la Fondation CST, visitez : Cliquez ici

Pour soumettre une demande de bourse d'études CST, visitez : Cliquez ici



Pour plus de détails au sujet du programme de prix de CST, visitez : https://www.fondationcst.ca/prix-pour-les-etudiants

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme dédié à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense des étudiants canadiens travailleurs et dotés d'un esprit communautaire par l'entremise de programmes de bourses d'études, de bourses d'entretien et de prix. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires.

11 mars 2024 à 09:00

