Les tests d'hiver prouvent la technologie de pointe de BWI Group





Cordons d'essai dynamique EMB, frein par fil

BEIJING, le 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le Groupe BWI a effectué des essais dynamiques à froid extrême pour vérifier la qualité et les performances de la gamme de produits installés sur les nouveaux modèles de voitures grand public en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le test dynamique révolutionnaire de la technologie Electro Mechanic Braking s'est terminé le 8 mars.

En tant que premier fournisseur mondial de premier rang, BWI Group insiste pour effectuer des essais hivernaux sur trois continents, ce qui prouve non seulement la performance et le statut de travail des produits de châssis intelligents du Groupe dans des conditions réelles de neige et de froid, mais reflète également les normes mondiales de R&D plus strictes du groupe BWI.

George Chang, membre du conseil d'administration et PDG mondial de BWI Group a déclaré, "Nos produits sont vendus dans le monde entier aux côtés de produits automobiles de plus de 50 clients dans le monde entier. Par conséquent, BWI Group doit adhérer à des normes techniques internationales de plus en plus rigoureuses tout au long du processus de R&D à la production. Par exemple, nous continuons fermement à effectuer des tests de froid extrême chaque année en Chine, aux États-Unis et en Europe pour répondre aux exigences des normes internationales. »

Étant donné que le marché mondial des châssis est truffé de réglementations et de normes techniques variées dans des domaines tels que la sécurité, la protection de l'environnement, le bruit et la compatibilité électromagnétique, la société de châssis intelligents travaille dans des centres d'essais de véhicules de classe mondiale en Laponie suédoise, la péninsule supérieure du Michigan aux États-Unis et la province du Heilongjiang la plus au nord de la Chine chaque hiver pour prouver les derniers freins et suspensions intelligents pour les derniers modèles de marques automobiles de renommée mondiale.

Basé sur la culture et les valeurs centrées sur le client, les tests d'hiver du fournisseur international de premier rang dans trois régions sont conçus pour se concentrer sur la glace réelle, la neige et les conditions froides pour un développement robuste des produits afin de répondre aux normes strictes et aux besoins différenciés des trois principaux marchés automobiles, se rapprochant des clients en Europe, aux États-Unis et en Chine.

Cette année, la gamme de produits de la société pour les essais hivernaux mondiaux comprend le système de contrôle de freinage intégré iDBC1 (1-Box), le frein de stationnement électrique, le contrôle de stabilité électrique, la suspension MagneRide de 4e génération et le système semi-actif de contrôle de roulis.

Il convient de mentionner que la technologie de freinage contrôlé de pointe de la société, le frein électro-mécanique entièrement sec, subit actuellement un test dynamique à froid extrême sur un SUV haut de gamme à Arjeplog, en Suède, pour prouver ses performances et sa qualité mondiale.

L'EMB entièrement sec est un produit plug and play entièrement électrique répondant pleinement aux besoins du système de freinage intelligent pour permettre une conduite autonome de haut niveau, et il a discrètement terminé son premier essai hivernal en février 2023 dans la province chinoise du Heilongjiang.

Objectif ambitieux pour l'avenir

Face à l'avenir des automobiles intelligentes et électriques, BWI Group a activement développé la technologie et développé la production de produits de châssis intelligents avec les efforts de plus de 900 membres de l'équipe de R&D dans le monde entier.

Les produits de freinage par câble et de suspension active de BWI Group permettent la conduite autonome de niveau 2 à niveau 4 Plus et augmentent la part de marché des produits intelligents dans les ventes mondiales.

Les produits de freinage par câble de BWI Group sont récemment entrés sur le marché européen dans le cadre d'une importante transaction avec un groupe automobile européen bien connu, et sont également revenus sur le marché principal en Amérique du Nord avec une application à volume élevé l'année dernière.

La société a commencé à fournir des systèmes de freinage câblés intelligents iDBC2 (2-Box) et iDBC1 dans la seconde moitié de 2023. Une ligne de production iDBC1 a récemment terminé sa construction dans la province du Jiangsu, en Chine.

George Chang a déclaré, "Nos produits de châssis intelligents, y compris le freinage filaire et les systèmes de suspension active, gagnent rapidement les marchés mondiaux, et leurs valeurs de commande sont 1,7 fois supérieures à celles de nos freins de base et de nos amortisseurs passifs l'année dernière."

Grâce aux avancées technologiques, au développement commercial et à la production, la valeur totale des commandes de l'entreprise a grimpé de près de 300 % en 2023.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2359134/BWI_Group_conducted_dynamic_extreme_cold_tests_in_Arjeplog_Sweden.jpg

11 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :