Avis aux médias - Budget du Québec 2024: l'équipe de l'IRIS au huis clos des médias





MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - L'équipe de recherche de l'IRIS sera disponible toute la journée pour fournir ses commentaires et analyses des prévisions budgétaires 2024-2025.

Les chercheur?se?s Julia Posca, Eve-Lyne Couturier et Colin Pratte participeront au huis clos des médias et pourront répondre aux questions sur place de 9h30 à 16h.

Le chercheur Guillaume Hébert se rend disponible pour toute demande d'entrevue à l'extérieur du huis clos entre 8h30 et 16h00.

L'IRIS partagera son analyse à chaud du budget sur sa page Facebook à compter de 16h30: https://bit.ly/IRIS-Facebook

Pour consulter notre fiche prébudgétaire --> https://bit.ly/productivite-quebec

Pour toute demande d'entrevue avant et après le huis clos:

Camille Legault Thuot

[email protected]

(438) 506-9525

Pour toute demande d'entrevue durant le huis clos:

Wissam Mansour

[email protected]

(514) 265-7778

À propos de l'IRIS

Depuis 20 ans, l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques analyse les politiques publiques et l'économie du Québec. À but non lucratif et indépendant, l'Institut produit et diffuse des recherches sur les grands enjeux de l'heure, tels que la crise climatique et environnementale, la marchandisation de l'éducation ou de la santé et la croissance des inégalités.

SOURCE IRIS - Institut de recherche et d'informations socioéconomiques

11 mars 2024 à 08:20

