Truepill choisit le WMS Elitetm de Tecsys pour la distribution de soins de santé afin de gérer ses opérations de vente par correspondance en expansion





Le déploiement progressif du système Tecsys permet aux opérations nationales de distribution de produits pharmaceutiques d'évoluer.

SAN MATEO, Calif., le 11 mars 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), fournisseur mondial de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé que Truepill, une société de solutions pharmaceutiques numériques qui offre des expériences inédites aux patients, comme des solutions personnalisables et directes ainsi que la livraison d'ordonnances à l'échelle nationale, mettra en oeuvre le système de gestion d'entrepôt (WMS) Elitetm de Tecsys dans l'ensemble de ses pharmacies et de ses sites de distribution. Cette décision stratégique permettra à Truepill de continuer à moderniser ses services de distribution et de s'adapter à sa croissance rapide.

Depuis sa création en 2016, Truepill a été à l'avant-garde du secteur des services pharmaceutiques. En choisissant Tecsys comme partenaire technologique pour l'exécution des commandes, Truepill prouve encore une fois son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle, et améliore une partie essentielle de son écosystème de soins de santé numériques.

« Truepill a toujours été à la croisée de la technologie et des soins de santé, et soutient ses clients et ses patients grâce à une expérience numérique transparente », a déclaré Aaron Wurst, président de Truepill. « L'adoption du système de gestion d'entrepôt WMS Elitetm de Tecsys est un investissement dans notre croissance et notre vision. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux demandes d'aujourd'hui -- ce système nous permet d'évoluer efficacement tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de conformité et de précision. »

Le WMS Elitetm de Tecsys, conforme à la norme DSCSA, est reconnu pour ses capacités avancées à gérer les exigences complexes de la distribution des soins de santé. Les fonctionnalités robustes du système sont idéales pour gérer les subtilités de la distribution pharmaceutique, tout en garantissant le respect des réglementations strictes en matière de soins de santé.

Bill King, directeur général des revenus chez Tecsys, s'est montré enthousiaste à propos de cette collaboration : « Nous sommes ravis de nous associer à une société innovante comme Truepill. Notre logiciel est spécialement conçu pour répondre aux besoins dynamiques de la distribution des soins de santé. Notre collaboration souligne l'engagement de Tecsys à faire progresser la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des soins de santé. »

La mise en oeuvre du WMS Elitetm de Tecsys dans l'ensemble des entrepôts régionaux de Truepill marque une étape importante dans sa démarche visant à redéfinir la distribution pharmaceutique à l'ère numérique. Ce déploiement améliore non seulement l'efficacité et l'évolutivité, mais il appuie également la priorité accordée par Truepill aux meilleurs services pharmaceutiques numériques de leur catégorie.

Pour plus d'informations sur Tecsys et son système de gestion d'entrepôt Elitetm, veuillez consulter le site www.tecsys.com/dscsa.

À propos de Truepill

Truepill prépare l'avenir des soins de santé en offrant aux patients, en collaboration avec ses partenaires, des expériences de santé numérique et des services modernes et inédits. Truepill a été fondée en 2016, ses solutions interentreprises comprennent l'expérience numérique de la pharmacie virtuelle, les services aux patients pour favoriser la conformité, l'engagement, la qualité et la performance, ainsi que l'exécution d'ordonnances à l'échelle nationale accréditée par l'URAC. Truepill s'engage à améliorer l'accès aux soins et les résultats de santé des patients. Grâce à sa gamme de solutions, les innovateurs et les professionnels de la santé peuvent rapidement lancer et mettre à l'échelle des expériences de soins pratiques, accessibles et centrées sur le consommateur. Truepill est accréditée par l'URAC pour les pharmacies de vente par correspondance et les pharmacies spécialisées, ainsi que par le NABP, par Digital Pharmacy Accreditation et par LegitScript. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.truepill.com.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2024. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

11 mars 2024 à 08:00

