Seda UK devient le seul fabricant du Pays de Galles à avoir reçu la certification « Great Place to Work » !





Seda UK a annoncé avoir obtenu la certification Great Place to Work.

Cette prestigieuse certification, décernée par l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, récompense le succès de Seda dans la mise en place d'un lieu de travail inclusif qui permet d'atteindre des niveaux élevés de collaboration d'équipe, d'innovation et de performance financière. Cela se traduit par d'excellents résultats en matière d'environnement de travail, de diversité et d'inclusion, 66 % des employés ayant exprimé une évaluation positive de Seda.

Paul Synnott, directeur général de Seda UK, a annoncé la nouvelle : « C'est un résultat fantastique pour nos collègues, la communauté et les clients de Seda UK ! C'est l'expression de la mission, des valeurs et de l'éthique de Seda, qui soutient les trois piliers du développement durable : la planète, les personnes et l'économie. Le fait d'être la seule entreprise manufacturière du Pays de Galles à recevoir ce prix est un accomplissement significatif pour nous et pour le secteur. »

Rebecca Shore, responsable du projet et directrice des ressources humaines, déclare : « Nous sommes fiers d'avoir reçu une réponse aussi positive de la part de nos employés et nous nous réjouissons de continuer à améliorer notre lieu de travail. »

L'enquête menée auprès de 200 employés a donné des notes très élevées pour l'équité, la sécurité, l'innovation et le sentiment d'appartenance à la communauté, suivis de près par la collaboration et la sécurité de l'emploi.

Antonio D'Amato, directeur général, déclare : « Nos collaborateurs sont notre atout le plus précieux. Leur expertise, leur esprit d'équipe et leur dévouement passionné donnent vie aux valeurs et à la méthode de travail de Seda. En développant et en fournissant des solutions d'emballage alimentaire durables et innovantes, ils font une différence tangible pour nos clients, nos communautés et notre planète. »

Gianfranco D'Amato, directeur de l'exploitation, ajoute : « Seda est synonyme d'art et de science de l'emballage, une combinaison unique de science, de technologie, de passion et de créativité. Le développement de talents, des connaissances et du travail d'équipe est au coeur de notre culture. »

Giovanni De Liso, directeur des ressources humaines de Seda Group, conclut : « Un an après la remise de ce prix à Seda NA, Seda UK est devenu le deuxième membre du groupe à l'obtenir du premier coup. Nous sommes ravis de ce résultat et sommes impatients d'étendre cette initiative au reste du groupe. »

Seda UK fait partie de Seda International, un groupe leader dans le domaine de l'emballage alimentaire et des services de restauration, qui développe et fournit des solutions d'emballage uniques, innovantes et durables. Seda a son siège en Italie et dispose de plateformes de production en Italie, en Allemagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Vous pouvez lire le rapport de certification « Great Place to Work » de Seda sur : https://www.greatplacetowork.co.uk/certified-company/1573789.

Pour en savoir plus sur Seda, rendez-vous sur www.sedagroup.com

