Illumination et Nintendo annoncent un nouveau film d'animation basé sur le monde de Super Mario Bros.

Illumination (Siège : Santa Monica, Californie, États-Unis ; Fondateur et PDG : Chris Meledandri) et Nintendo Co., Ltd. (Siège : Kyoto, Minami-ku, Japon ; Directeur délégué et président : Shuntaro Furukawa, ci-après "Nintendo") ont annoncé aujourd'hui qu'ils produisaient un nouveau film d'animation basé sur le monde de Super Mario Bros.

Ce nouveau film d'animation basé sur le monde de Super Mario Bros. devrait sortir le 3 avril 2026 aux États-Unis et sur de nombreux autres marchés à travers le monde, il sortira dans certaines régions durant le mois d'avril.

Produit par Chris Meledandri, fondateur et PDG d'Illumination, et Shigeru Miyamoto, directeur représentant, membre de Nintendo, le film sera dirigé par Aaron Horvath et Michael Jelenic et scénarisé par Matthew Fogel. Le film sera cofinancé par Universal Pictures et Nintendo, et Universal Pictures assurera sa distribution en salle dans le monde entier.

En s'impliquant fortement dans la production de films avec l'objectif de donner le sourire à tous grâce au divertissement, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire des divertissements uniques et les distribuer auprès d'un maximum de personnes.

Illumination se réjouit de poursuivre son partenariat avec Nintendo, apportant sa combinaison exclusive de joie et de découverte à des publics de tous âges dans le monde entier, leur permettant de créer un lien avec les personnages et histoires bien-aimés de l'une des franchises les plus populaires au monde.

Fondé par Chris Meledandri en 2007, Illumination est l'un des plus importants producteurs de films événements d'animation du secteur du divertissement, parmi lesquels "Moi, moche et méchant" ? la franchise d'animation qui a rencontré le plus de succès dans l'histoire du cinéma ?, ainsi que les films "Super Mario Bros. le film", "Le Lorax", "Le Grinch", "Comme des Bêtes" et "Tous en scène" qui ont battu des records. La bibliothèque d'Illumination comprend trois des 10 meilleurs films d'animation de tous les temps. Imprégnées de personnages mémorables et distincts, et offrant un attrait mondial et une pertinence culturelle, les franchises emblématiques et bien-aimées d'Illumination ont rapporté plus de 9 milliards de dollars dans le monde. Illumination a noué un partenariat de financement et de distribution exclusif avec Universal Pictures. Intitulé "Moi, moche et méchant 4", le prochain film d'Illumination sortira en salle le 3 juillet 2024.

Nintendo Co., Ltd., dont le siège est à Kyoto, au Japon, a créé des franchises qui sont devenues des noms connus dans le monde entier, notamment Mariotm, Donkey Kongtm, The Legend of Zeldatm, Metroidtm, Pokémontm, Animal Crossingtm, Pikmintm et Splatoontm, grâce à ses produits matériels et logiciels intégrés. Nintendo vise à offrir des expériences de divertissement uniques et intuitives pour tout le monde, en fabriquant et en commercialisant des appareils de jeux vidéo tels que la gamme de consoles Nintendo Switchtm, en développant et en exploitant des applications pour appareils intelligents et en collaborant avec des partenaires dans le cadre de tout un éventail d'autres initiatives de divertissement comme des contenus visuels et des parcs à thème. Nintendo a vendu plus de 5,6 milliards de jeux vidéo et plus de 800 millions d'unités matérielles dans le monde. Depuis le lancement du Nintendo Entertainment Systemtm il y a plus de 30 ans, jusqu'à aujourd'hui et dans le futur, la mission continue de Nintendo est de créer des divertissements uniques qui font sourire les gens du monde entier.

