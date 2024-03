INVITATION AUX MÉDIAS - La Coalition Solidarité Montérégie renait pour rappeler au gouvernement l'importance d'agir rapidement face aux crises actuelles





BELOEIL, QC, le 10 mars 2024 /CNW/ - À la veille du dépôt du budget provincial, les représentantes et représentants des médias sont invités à un point de presse au cours duquel des membres de la Coalition Solidarité Montérégie rappelleront au gouvernement de poser des gestes concrets en vue d'atteindre une plus grande justice sociale et climatique.

Les membres de la Coalition lui rappelleront aussi qu'il est toujours temps d'écouter la population et les organisations civiles. Notamment, il demeure essentiel de tenir un Bureau d'audiences publiques sur l'environnement dans le dossier Northvolt.

Quand : 11 mars 2024, 10 h Lieu : Centre de femmes l'Essentielle

231 rue Brillon, Beloeil

Prendront la parole :

Josée Harnois (groupes communautaires)

Annette Herbeuval (syndicats)

(syndicats) Jacques Benoit (groupes environnementaux)

À propos de la Coalition Solidarité Montérégie

La Coalition Solidarité Montérégie est notamment formée d'organismes communautaires, d'organisations syndicales, de mouvements féministes, d'organismes de défenses des droits, de groupes environnementaux ou liés à l'urgence climatique. La Coalition revendique des engagements gouvernementaux pour des mesures de transition énergétique et écologique justes. Elle souhaite ainsi assurer aux personnes et aux communautés la possibilité de se développer et d'évoluer dans un environnement sain.

10 mars 2024 à 06:00

