La relève en audioprothèse : l'Ordre des audioprothésistes du Québec ne craint pas de pénurie dans les prochaines années





MONTRÉAL, le 9 mars 2024 /CNW/ - À la suite de la parution d'un article dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal le 9 mars, l'Ordre des audioprothésistes souhaite rassurer le public. Contrairement à ce que l'article laisse entendre, l'Ordre ne craint pas une pénurie d'audioprothésistes dans les prochaines années.

« Il est vrai que certaines cliniques ou certains regroupements ont de la difficulté à recruter des audioprothésistes. Toutefois, il est faux d'affirmer que le Québec vivra une pénurie d'audioprothésistes, avec les données que nous avons présentement. Ce sont deux concepts complètement distincts. Je souhaite rassurer la population vivant avec une perte auditive sur le fait qu'il n'y a généralement pas d'enjeu de longue liste d'attente dans les cliniques d'audioprothèse de la province et nous n'anticipons pas que ce sera le cas dans les années à venir », souligne David Gélinas, président de l'Ordre des audioprothésistes du Québec.

Le vieillissement de la population - le boom est déjà connu des audioprothésistes

Bien que le vieillissement de la population soit un enjeu important au Québec, les données compilées par l'Ordre ne démontrent pas une augmentation fulgurante du nombre de malentendants au cours des prochaines années. « La génération nombreuse des baby-boomers est déjà bien présente dans les cliniques. Dans les prochaines années, les patients ne seront pas beaucoup plus nombreux, explique le président de l'Ordre. Par contre, les malentendants seront, en moyenne, de plus en plus âgés. Cela souligne l'importance de sensibiliser le plus tôt possible les personnes remarquant une perte auditive pour maximiser les chances de succès avec un appareillage auditif plus précoce. »

Le président de l'Ordre affirme du même souffle l'importance d'appareiller plus tôt les personnes atteintes de perte auditive. « On sait maintenant que porter des prothèses auditives diminue de 48 % le risque de déclin cognitif pour les personnes à risque. C'est une information majeure qui confirme que les prothèses auditives sont bénéfiques pour la santé du cerveau », rappelle M. Gélinas.

17 nouveaux audioprothésistes par année pour maintenir le niveau de service

L'Ordre compte 543 audioprothésistes qui exercent en cabinet privé à travers le Québec. Pour les prochaines années, l'Ordre prévoit qu'une dizaine d'audioprothésistes par année quitteront la profession. Au total, 17 finissants par année seraient requis pour maintenir le ratio actuel de patients par audioprothésiste.

Les cohortes actuelles d'étudiants pourront générer 14 finissants en 2024, 23 finissants en 2025 et 23 finissants en 2026. Ce qui répond aux objectifs de l'Ordre pour maintenir le niveau de service et de qualité de la pratique.

État de situation : les inscriptions aux programmes d'étude en audioprothèse

Après la pandémie, les inscriptions aux deux programmes de Technique en audioprothèse (Collège de Rosemont et Cégep de La Pocatière) ont connu une baisse d'achalandage. En constatant cette situation, l'Ordre, en collaboration avec les institutions d'enseignement et l'Association professionnelle des audioprothésistes du Québec, a lancé une campagne de promotion de la profession. La campagne https://amplifietacarriere.ca/ bat son plein sur les différentes plateformes numériques.

À propos de l'Ordre des audioprothésistes du Québec

L'Ordre des audioprothésistes du Québec vise à assurer la protection du public en réglementant la profession d'audioprothésiste. Il supervise l'inscription et la formation des professionnels de l'audioprothèse, ainsi que leur pratique. L'Ordre s'engage également à promouvoir la sensibilisation à la santé auditive et à garantir un accès équitable à une correction auditive de qualité, axée sur les besoins des individus.

