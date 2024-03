Montréal enrichit sa collection d'art public avec deux nouvelles oeuvres





MONTRÉAL, le 9 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer l'octroi de contrats pour la création de deux nouvelles oeuvres d'art public aux artistes Natacha Clitandre et Salima Punjani pour l'oeuvre Coexistences -- les embranchements fructueux au parc des Gorilles et à l'artiste Hannah Claus pour l'oeuvre de la rivière au ciel au Centre Sanaaq.

Coexistences -- les embranchements fructueux

Le parc des Gorilles, situé dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, accueillera la nouvelle oeuvre d'art Coexistences -- les embranchements fructueux réalisée par le duo d'artistes Natacha Clitandre et Salima Punjani qui rend hommage au mouvement grassroots en faisant résonner la voix des AmiEs du parc des Gorilles à partir de dispositifs qui révèlent leur présence et leur engagement tant dans la transformation de cette friche urbaine en parc urbain que dans le paysage sonore du site.

Ce projet réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, s'inspire également de cette cohabitation harmonieuse entre les différentes fonctions du site, de l'hétérogénéité de sa flore ainsi que de la richesse de son patrimoine arboricole et industriel. Des ateliers avec les AmiEs et les citoyens seront organisés pour générer le contenu sonore de l'oeuvre d'art.

Faisant écho aux hautes technologies développées dans le quartier, Coexistences -- les embranchements fructueux est constituée de six sculptures linéaires d'aluminium dont la forme évoque à la fois la division du tronc de l'arbre en branches et celle d'une route principale en voies. Quatre des sculptures comportent un éclairage doux et sont conçues à partir d'une grammaire formelle à la géométrie fractale, d'une herbe ou d'un arbre. Hautes et visibles de loin, ces sculptures agissent comme des marqueurs qui cohabitent avec les arbres du parc. Deux sculptures basses appelées souches, en référence aux peupliers abattus dans le parc des Gorilles, intègrent des dispositifs sonores et vibro-tactiles qui s'activent au toucher.

De la rivière au ciel

Le Centre Sanaaq, situé dans le district Peter-McGill dans l'arrondissement de Ville-Marie, accueillera l'oeuvre d'art de la rivière au ciel signée par l'artiste Hannah Claus. La conceptualisation de cette oeuvre provient des ondes sonores d'un chant de gorge chantée par les Inuuk Nina Segolawitz et sa fille Sierra Segalowitz-Clabaux. Les chants de gorge, toujours chantés en duo, sont une tradition culturelle et sociale pratiquée par les femmes Inuit pour le plaisir, comme moyen de se distraire et s'amuser ensemble. Face à face, elles tiennent les bras de l'autre et se bercent au rythme de leurs voix. Ce chant-ci représenté dans l'oeuvre imite le ruissellement de l'eau qui passe par-dessus les roches et cailloux de son lit de rivière.

L'oeuvre est composée de formes en verre plat avec des torsions vers le haut et le bas, afin que la partie située au milieu, bornée par les torsions, représente les amplitudes variantes des ondes sonores. Tracées d'après leurs visualisations à l'ordinateur, ces ondes sonores s'allient autant aux contenus technologiques du laboratoire musical qui se trouve à l'intérieur du Centre Sanaaq, qu'aux activités socioculturelles et communautaires qui figurent dans la programmation du Centre. Fabriquées en verre, les deux ondes se distinguent l'une de l'autre par leur traitement matériel et leur couleur.

Conformément à la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, le nouveau centre doit être doté d'une oeuvre d'art conçue spécifiquement pour celui-ci.

« Nous félicitons chaleureusement les artistes lauréates de ces oeuvres d'art qui viendront s'ajouter à la prestigieuse collection d'art public de la Ville. Ces acquisitions témoignent de l'engagement de notre administration envers la promotion de la culture et l'importance de rendre l'art accessible à la population montréalaise tout en contribuant à la beauté et à la diversité de notre environnement urbain », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif.

Pour consulter la liste complète des oeuvres d'art public sur le territoire montréalais, visitez-le https://artpublicmontreal.ca.

9 mars 2024 à 09:00

