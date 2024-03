Banque HSBC Canada dividendes déclarés au premier trimestre de 2024





Le 8 mars 2024, la banque a déclaré des dividendes, pour la période du 31 décembre 2023 au 28 mars 2024 inclusivement, d'un montant de 20 millions de $CA sur toutes ses séries d'actions privilégiées de catégorie 1 en circulation. Ces dividendes seront versés conformément à leurs modalités au plus tard le 28 mars 2024, à une date qui sera déterminée par la présidente et chef de la direction de la Banque, à l'actionnaire inscrit le 15 mars 2024.

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances, ici et à l'échelle mondiale, par l'entremise de quatre secteurs d'activité, soit Services aux entreprises, Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Services bancaires internationaux et Marchés et Services liés aux valeurs mobilières. En 2022, le Groupe HSBC a convenu de vendre la totalité de ses parts dans la Banque HSBC Canada (et ses filiales) à la Banque Royale du Canada. La vente devrait se conclure le 28 mars 2024, sous réserve des conditions usuelles de clôture.

Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la Banque HSBC Canada, est situé à Londres, au Royaume-Uni. HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 62 pays et territoires. Avec des actifs totalisant 3 039 G$ US au 31 décembre 2023, il est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde.

