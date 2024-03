Entente de principe pour les travailleuses de la cafétéria du Collège Montmorency





LAVAL, QC, le 8 mars 2024 /CNW/ - Les travailleuses de la cafétéria du Collège Montmorency ont adopté à 86 % l'entente de principe intervenue le 7 mars dernier. La mobilisation exemplaire des travailleuses leur a permis d'obtenir de nombreux gains, notamment sur le plan salarial.

L'entente de principe prévoit une augmentation salariale à 18 $ l'heure dès le retour au travail. Au terme de la convention collective venant à échéance en août 2027, les travailleuses auront un salaire de 20 $ l'heure. C'est donc une augmentation salariale de 25 % sur cinq ans pour l'ensemble des travailleuses, à laquelle s'ajoute un boni de 1000 $ à la signature et une réduction de la période de probation à quatre mois. Rappelons que les 17 travailleuses, majoritairement des femmes racisées, étaient en grève générale illimitée depuis plus de quatre semaines pour obtenir un salaire d'au moins 18 $ l'heure.

«?Notre détermination a fait la différence. Grâce à notre grève, nous avons atteint nos objectifs. Avec l'inflation majeure des derniers mois, il devenait urgent d'obtenir des augmentations salariales importantes, notamment pour reconnaitre le travail de celles qui sont à l'emploi depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on peut dire que notre mobilisation et l'appui de la CSN ont forcé l'employeur à nous donner raison?», lance la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la cafétéria du Cégep Montmorency-CSN, Paula Viveiros.

«?Les gains obtenus par les travailleuses montrent que lorsqu'on se tient debout, on peut gagner?! Elles ont réussi à tenir tête à la multinationale Groupe Compass et à forcer l'employeur à négocier une bonne convention collective?», poursuit Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

«?Les travailleuses se sont accrochées jusqu'à ce qu'elles obtiennent une bonne entente. Elles ont pu compter sur la solidarité de plusieurs syndicats de la CSN qui sont venus les appuyer durant le conflit de travail. Ces travailleuses ont offert une belle leçon de solidarité que le Groupe Compass et le Collège Montmorency devront garder en tête pour le futur?», enchaîne Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

«?C'est une première convention collective CSN pour ces travailleuses et elles l'ont arrachée de chaude lutte?! Cette lutte rappelle l'urgence d'augmenter le salaire minimum pour s'assurer que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs a un salaire décent?», de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la cafétéria du Cégep Montmorency-CSN est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui compte 65?000 membres dans les secteurs public et parapublic. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

8 mars 2024

