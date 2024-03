TVS Motor Company fait son entrée en France





TVS Motor Company (TVSM), un constructeur automobile mondial de premier plan qui opère dans le segment des deux et trois roues, présente sa gamme de produits pour l'Europe au Salon du Deux Roues, à Lyon, jusqu'au 10 mars 2024. En répondant présent à l'un des principaux salons automobiles d'Europe, TVSM annonce au passage sa présence en France. La société s'est associée à Emil Frey, une entreprise centenaire disposant d'un vaste réseau de distribution et d'une connaissance approfondie du marché en Europe.

TVSM est le quatrième plus grand fabricant mondial de deux et trois roues, et le troisième en termes de capitalisation boursière. Ses produits se vendent déjà dans 80 pays.

La société met à l'honneur les TVS Apache RR 310, TVS Apache RTR 310, TVS Ronin, ses scooters électriques - TVS iQube S, TVS X, et son scooter haute performance - TVS NTORQ. Consacré à la mobilité, le salon sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir ces modèles déjà approuvés pour l'Europe, et permettra aux parties intéressées par la commercialisation de la marque en France de rencontrer les équipes TVS françaises et indiennes présentes sur place.

S'exprimant au sujet de la participation de l'entreprise au salon, Sharad Mohan Mishra, président, stratégie, TVS Motor Company, déclare : « Notre participation marque une étape importante. Rencontrer des personnes passionnées lors cet événement incontournable renforce notre visibilité en France. Nous invitons les participants à visiter notre pavillon et à découvrir les prouesses d'ingénierie, de qualité et de design de TVS Motor. »

Les visiteurs sont invités à la zone TVS Motor sur le stand 3B2 situé dans le Hall 3.1 au Salon du Deux Roues 2024.

DÉTAILS DES PRODUITS

TVS X - le scooter électrique connecté le plus sophistiqué au monde, fièrement fabriqué en Inde. Cette machine révolutionnaire établit une nouvelle référence dans l'industrie mondiale de la mobilité électrique avec un design d'exception, des performances inégalées et des fonctionnalités technologiques de pointe, créant ainsi une nouvelle catégorie. TVS iQube - le deux-roues électrique phare de TVSM a été lancé en 2020. Il a conduit à l'adoption massive de la mobilité des véhicules électriques en Inde. TVS Apache 310 Series - fruit du partenariat symbiotique avec BMW qui témoigne de la puissance de la collaboration internationale. TVS Ronin - une moto moderne-rétro originale qui est une déclaration de style et qui s'inspire de la nouvelle génération de motards. Son design, sa technologie et son expérience de conduite encouragent un style de vie laissant la place à l'improvisation. TVS NTORQ - un scooter premium qui présente une performance supérieure et arbore l'empreinte racing de TVS.

8 mars 2024

