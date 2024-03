Le Groupe TMX ouvre les marchés





TORONTO, le 8 mars 2024 /CNW/ - Des représentantes de Women in Capital Markets (WCM), de La Gouvernance au Féminin, de 50/50 Women on Boards, du Réseau canadien du Pacte mondial des Nations Unies, de Definity, du 30% Club, de Market IntelWorks, de Torys, de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) et de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) se sont joints à Tala Zarbafi, chef de l'exploitation et de la transformation, TSX et Formation de capital mondiale, Bourse de Toronto (TSX), ainsi qu'à l'honorable Charmaine A. Williams, ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes de la province de l'Ontario, pour ouvrir les marchés dans le cadre de la 10e édition annuelle de la campagne Sonner la cloche pour l'égalité des genres de la World Federation of Exchanges.

La Journée internationale des femmes est une journée reconnue à l'échelle mondiale à l'occasion de laquelle on souligne les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Cette journée sert également à lancer un appel à l'action pour faire avancer la parité des sexes. On observe d'importants événements partout dans le monde alors que des groupes se rassemblent pour souligner les réalisations des femmes et se mobilisent au nom de l'égalité des sexes.

La Journée internationale des femmes, qui a lieu annuellement le 8 mars, constitue l'une des journées les plus importantes de l'année en ce qui a trait à la reconnaissance des réalisations des femmes, à la sensibilisation quant à l'égalité des femmes, au lobbying pour l'avancement de l'égalité des sexes et à la collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance destinés aux femmes.

