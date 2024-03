Reply désignée une fois de plus « Best in Class » par l'Innovation RADAR de PAC pour ses services liés à Salesforce en Europe





Reply a été classée parmi les principaux fournisseurs de « Services liés à Salesforce en Europe 2024 » par l'Innovation RADAR de PAC, une étude sectorielle réalisée par la société de recherche et de conseil indépendante PAC. Dans le rapport, Reply se voit attribuer le Prix du « Best in Class » dans cinq secteurs : énergie et services publics, services financiers, communication et médias, commerce de détail et fabrication.

L'étude évalue les performances des fournisseurs internationaux de logiciels et de services TIC mettant en oeuvre des projets Salesforce dans des segments spécifiques du marché des TIC. Sur la base de critères prédéfinis, PAC analyse la stratégie, le développement et la position sur le marché des fournisseurs et évalue leurs performances et leurs compétences. Le RADAR de PAC fournit aux décideurs informatiques des orientations précieuses pour sélectionner le partenaire de service approprié.

Dans les secteurs de l'énergie et des services publics, des services financiers, de la communication et des médias, de la vente au détail et de la fabrication, Reply a de nouveau été désignée « Best in Class » pour son expertise exceptionnelle et sa puissance commerciale dans les services liés à Salesforce. Partenaire de Salesforce depuis 2005, Reply utilise la plateforme Salesforce pour mettre en oeuvre des solutions cloud efficaces et personnalisées afin d'assurer le succès de ses clients dans le monde entier.

Avec ses entreprises hautement spécialisées dans la technologie Salesforce ? Arlanis Reply, Open Reply, Retail Reply et Power Reply ? et plus de 900 certifications Salesforce, les compétences de Reply couvrent l'ensemble de l'offre de Salesforce : ventes, service et marketing, commerce B2B et B2C, intégration avec Mulesoft, et Analytics avec Tableau. En outre, les experts de Reply travaillent avec les extensions de Salesforce pour CPQ, Field Service Lightning, Pardot et Einstein AI.

Nick Mayes, analyste en chef chez PAC, a déclaré : «Reply explore intensivement le potentiel de marché de l'IA générative pour les entreprises et possède une solide expertise dans le domaine de l'IA et de Chat GPT. Par conséquent, Reply a été en mesure de mettre en oeuvre des applications Salesforce GPT innovantes pour répondre en très peu de temps aux besoins des différents secteurs industriels. Créatrice de nouveaux business models, produits et services pour les entreprises, Reply tient les rênes du développement du portefeuille d'IA de Salesforce. »

Filippo Rizzante, directeur technique de Reply, a ajouté : « Reply applique une approche agile et intégrée pour développer des solutions cloud-natives. Nos équipes internationales utilisent les dernières technologies, telles que l'IA, pour optimiser l'expérience client et mettre en oeuvre des projets qui ont un impact avéré sur le succès commercial des entreprises. »

Reply a déjà été nommée « EMEA Strategic Partner » par Salesforce en 2023. Cette distinction est attribuée par Salesforce aux entreprises partenaires qui s'engagent à travailler dans toutes les régions et à faire progresser, avec Salesforce, des questions stratégiques telles que l'IA générative. En outre, Reply est l'un des rares experts Salesforce dans le secteur automobile dans le monde et Salesforce a confirmé sa désignation de « Automotive Cloud Launch Partner ».

À propos de l'Innovation RADAR de PAC : « Leading Providers of Salesforce-related services in Europe 2024 »

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des business models basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux entreprises des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

PAC

PAC est le leader des cabinets européens indépendant de recherche et de conseil pour le secteur de l'informatique. Le conseil est inscrit dans l'ADN de PAC. Nous accompagnons les fournisseurs de logiciels et de services informatiques du monde entier dans leur parcours de croissance. Depuis 1976, nous aidons nos clients à comprendre la dynamique du marché, à augmenter leurs revenus et à accroître leur visibilité. Dirigé par des analystes, PAC est un cabinet de conseil doté d'une équipe de plus de 100 experts répartis à travers l'Europe. Nous fournissons des études et des analyses de marché dans plus de 30 pays à travers le monde, via nos portefeuilles phares : Guidance, Insights et Visibility, et SITSI®, notre plateforme de recherche renommée. www.pacanalyst.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 mars 2024

