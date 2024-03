BMO célèbre la Journée internationale de la femme





MONTRÉAL, le 8 mars 2024 /CNW/ - Tout au long du mois de mars, BMO se joint aux festivités mondiales marquant la Journée internationale de la femme et le Mois de l'histoire des femmes par le biais de diverses initiatives. BMO s'engage à faire tomber les barrières fondées sur le sexe et à continuer d'investir pour soutenir le progrès des femmes et des filles, y compris nos clientes, nos collègues et les collectivités que nous servons.

« La Journée internationale de la femme est l'occasion de rendre hommage aux réalisations des femmes et de célébrer les progrès accomplis en matière d'équité entre les sexes, a déclaré Mona Malone, chef, Ressources humaines et chef, Talent, culture et marque. À BMO, nous nous sommes engagés à bâtir une société sans obstacles à l'inclusion et à aider les groupes confrontés à des défis systémiques à les surmonter. Soutenir les femmes est une façon importante de vivre notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence, dans la vie, comme en affaires. »

Programme Les filles ont leur place de Plan International Canada - Les dirigeants de BMO partagent leurs fonctions

Afin de renforcer l'engagement continu de la Banque à encourager les femmes leaders de demain, Deland Kamanga a accueilli une jeune participante le 28 février pour le suivre dans son rôle de chef, BMO Gestion de patrimoine. Par le biais du programme Les filles ont leur place, BMO et Plan International Canada visent à amplifier la voix des filles et à soutenir leur capacité à prendre des décisions en créant des occasions significatives pour elles d'interagir directement avec des chefs de file.

« BMO est fier de participer au programme Les filles ont leur place pour la septième année consécutive, car Plan International Canada partage nos valeurs et s'aligne sur notre raison d'être, a déclaré Deland Kamanga, chef, BMO Gestion de patrimoine. Je suis honoré de partager mon siège avec la jeune ambassadrice de la journée et de contribuer à offrir aux jeunes femmes la possibilité d'explorer des cheminements de carrière future et d'affiner leurs compétences en matière de leadership. »

BMO a participé à 22 activations du programme Les filles ont leur place en partenariat avec Plan International Canada.

Rapport annuel sur le rendement 2024 du Projet Prospérité

Pour la quatrième année consécutive, BMO s'associe au Projet Prospérité pour son Rapport annuel sur le rendement 2024 en matière de diversité des genres et de leadership (RAR) (en anglais), qui reconnaît la représentation des femmes, y compris des femmes racialisées, des femmes autochtones, des membres de la communauté 2SLGBTQIA+ et des femmes handicapées, au niveau de la direction d'un groupe d'entreprises publiques et privées, de sociétés d'État, de coopératives, d'organismes à but non lucratif et de filiales canadiennes de sociétés étrangères.

Le RAR fournit des informations précieuses sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes canadiennes, en offrant une vue d'ensemble des tendances actuelles et des développements futurs.

Candidats au prix Carol Shields Prize for Fiction

Pour la deuxième année, BMO soutient la bourse du prix Carol Shields Prize for Fiction (en anglais). Ce prix, le plus important prix littéraire de langue anglaise au monde destiné aux femmes et aux écrivains non binaires, célèbre la créativité et l'excellence des oeuvres de fiction au Canada et aux États-Unis, tout en visant à contribuer à la lutte contre les inégalités persistantes.

Les romans, les recueils de nouvelles et les romans graphiques écrits par des femmes et des auteurs non binaires et publiés aux États-Unis et au Canada sont admissibles au prix. La première liste des lauréats est annoncée aujourd'hui.

Powerful Women - Des femmes puissantes : Une exposition de photos d'Angèle Etoundi Essamba

BMO présente, en collaboration avec le Consulat général des Pays-Bas à Toronto, une exposition de photographies extraordinaires de femmes noires réalisées par Angèle Etoundi Essamba, une artiste bien connue d'Amsterdam. En partenariat avec Brookfield Properties, les oeuvres seront exposées dans le hall d'entrée de la First Canadian Place à Toronto jusqu'au 29 mars.

L'engagement continu de BMO à soutenir l'avancement des femmes s'incarne notamment par les moyens suivants :

En 2022, BMO a soutenu plus de 130 000 femmes entrepreneures au Canada et s'est réengagé à verser 5 milliards de dollars sur cinq ans aux entreprises canadiennes appartenant à des femmes.

En 2023, L'Alliance pour les femmes de BMO, le plus important groupe-ressource d'employés de BMO, qui compte plus de 10 000 membres, a célébré 10 ans de promotion de l'inclusion, de la mise en relation, du perfectionnement, de l'avancement et du soutien des femmes au sein de l'effectif et de la culture de BMO.

BMO a créé deux programmes destinés aux clientes, BMO pour elles (CAN) et Women in Business (É.-U.) , qui se concentrent sur la parité hommes-femmes pour les clients de la Banque, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier.

En 2018, BMO a établi un partenariat avec 1871, pour le lancement du programme WMN?FINtech (en anglais). Depuis sa création, plus de 15 pour cent de toutes les femmes fondatrices d'entreprises du secteur de la technologie financière en Amérique du Nord ont participé à cette initiative.

En 2020, pour soutenir les femmes entrepreneures pendant la pandémie, BMO pour elles a lancé le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes. Au cours des trois dernières années, ce programme a permis à 56 propriétaires d'entreprise d'Amérique du Nord de recevoir plus d'un demi-million de dollars en bourses.

En 2023, la stratégie des ambassadrices a commencé à mettre en relation les femmes chefs d'entreprise avec des conseillers des services bancaires aux grandes entreprises et aux entreprises spécifiques à leur région, formés et dédiés au soutien des femmes clientes.

Pour la troisième année de suite, BMO figure sur la liste Women Lead Here de Report on Business, qui détermine les entreprises canadiennes qui présentent le plus haut degré de diversité des genres parmi les cadres supérieurs.

BMO a récemment établi un partenariat avec l'Angel City Football Club (ACFC), une équipe de la National Women's Soccer League (NWSL). Dans le cadre du modèle de commandite de l'ACFC, les organisations ont engagé 10 pour cent du partenariat dans la collectivité par le biais d'une commandite du Girls Play Los Angeles (GPLA), où BMO soutient plus de 400 filles du niveau secondaire et jeunes non binaires à l'échelle de Los Angeles grâce à un accès sans frais à des programmes de soccer.

Pour en savoir plus sur le soutien que BMO apporte aux femmes entrepreneures et sur sa raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, visitez le site bmopourelles.com.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au coeur de la raison d'être de BMO : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. En 2022, notre impact social s'est traduit par plus de 69 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 50 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 26 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés. Pour de plus amples renseignements, visitez BMO.com.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

8 mars 2024 à 09:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :