Désignation d'un personnage historique - Journée internationale des droits des femmes : Elsie Reford est désignée comme personnage historique

QUÉBEC, le 8 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la désignation d'Elsie Reford (1872-1967) comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Ce personnage historique est maintenant inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec.

Elsie Reford est la conceptrice des Jardins de Métis. De 1926 à 1958, malgré des conditions climatiques difficiles, elle a aménagé, dans son domaine de Grand-Métis, de vastes jardins d'inspiration anglaise où se trouve l'une des plus importantes collections de végétaux du Québec. Elle a aussi contribué à la transmission et à l'accroissement des connaissances dans le domaine horticole en publiant plusieurs articles dans des revues spécialisées, ce qui participe à la reconnaissance dont elle jouit encore aujourd'hui.

Elsie Reford est aussi reconnue pour son engagement dans la défense des droits des femmes ainsi que pour ses activités philanthropiques et politiques. Elle a notamment cofondé en 1907 le Women's Canadian Club à Montréal afin d'informer les femmes sur les enjeux de l'actualité et de promouvoir leur participation aux débats publics. Elle a contribué à trouver le financement des fêtes du tricentenaire de Québec et, de 1898 à 1913, elle s'est investie dans la santé maternelle et infantile en oeuvrant pour le Montreal Maternity Hospital.

