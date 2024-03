LANCEMENT DE LA MARQUE CHOUCHOU DES FAMILLES CAT & JACK® EN EXCLUSIVITÉ À LA BAIE D'HUDSON





La marque vedette de vêtements pour enfant de Target sera offerte dans tous les magasins La Baie d'Hudson et en ligne à labaie.com.

TORONTO, le 8 mars 2024 /CNW/ - La Baie d'Hudson est heureuse d'annoncer la venue de Cat & Jack®, une marque de Target reconnue pour ses vêtements durables, actuels, abordables et de grande qualité pour les plus jeunes. Ayant enregistré des ventes de plus de 8 articles par enfant de moins de douze ans aux États-Unis l'an dernier, cette marque maison bien-aimée de l'entreprise Target arrive maintenant sur le marché canadien en exclusivité dans les magasins La Baie d'Hudson et à labaie.com. Puisqu'il s'agira d'une marque clé du rayon des articles pour enfant, une zone lui sera consacrée dans chaque magasin.

Conçue pour les enfants d'aujourd'hui, la collection Cat & Jack de La Baie d'Hudson renferme des centaines de basiques polyvalents et de pièces tendance, comme des camisoles, des t-shirts, des shorts, des pantalons, des robes, des jeans et des cotons ouatés. Les articles se détailleront entre 7 $ et 35 $, avec un prix moyen de 15 $ pour l'ensemble de l'assortiment, et se déclineront en tailles 4 à 14 tant pour fille que pour garçon.

« Plus que jamais, les parents sont en quête de vêtements stylés, résistants et abordables pour leur maisonnée », a affirmé Liz Rodbell, présidente et chef de la direction de La Baie d'Hudson. « Nous sommes à l'écoute de notre clientèle et cherchons toujours à lui offrir un assortiment pertinent qui répond aux besoins des familles canadiennes. Cat & Jack deviendra une marque phare de notre secteur de la mode pour enfant, et nous sommes persuadés que la population sera très enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin y avoir accès au pays. »

« Target détient un portefeuille de dizaines de marques maison de premier plan dont les produits au design exceptionnel offrent un excellent rapport qualité-prix à des millions de consommateurs », a ajouté Bill Foudy, président, Approvisionnement et développement des marques maison pour Target. « Dans le cadre de notre plan d'expansion de ce secteur de nos activités, nous sommes ravis de faire équipe avec La Baie d'Hudson pour offrir notre marque à succès pour enfant Cat & Jack à la clientèle canadienne dans les magasins La Baie d'Hudson et à labaie.com. »

La collection Cat & Jack sera offerte en exclusivité canadienne dans la majorité des magasins La Baie d'Hudson, de même qu'à labaie.com, à compter du 14 mars.

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. Elle exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 82 magasins répartis d'un océan à l'autre. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, et Facebook.

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE TARGET

Basée à Minneapolis, Target Corporation dessert sa clientèle dans près de 2000 magasins et à target.com, avec pour principal objectif d'aider les familles à découvrir les joies du quotidien. Depuis 1946, Target verse 5 % de ses profits à des organismes caritatifs, ce qui équivaut aujourd'hui à quelques millions de dollars chaque semaine. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, visitez son site web et son espace de presse (en anglais seulement).

