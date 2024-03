Annonce des lauréates du tout premier Prix de la création féministe





Ce prix élève les voix en faveur de l'égalité et lutte contre la cyberviolence au Canada

TORONTO, le 8 mars 2024 /CNW/ - La Fondation canadienne des femmes a annoncé les lauréates du tout premier Prix de la création féministe . Les trois gagnantes ont été sélectionnées pour leur travail qui met de l'avant des conversations essentielles sur la justice et l'égalité entre les genres, la sécurité et la protection contre les préjudices.

Cette année, les lauréates sont :

Madelyn Chung , conceptrice multidisciplinaire, conférencière, psychothérapeute agréée et militante pour les droits des femmes nord-américaines d'origine asiatique (@madelynchung, @theblossomfund).

, conceptrice multidisciplinaire, conférencière, psychothérapeute agréée et militante pour les droits des femmes nord-américaines d'origine asiatique (@madelynchung, @theblossomfund). Hillary LeBlanc , journaliste pigiste, animatrice de balado et créatrice de contenu sur les médias sociaux qui se concentre sur le militantisme noir et la mode durable (@hillaryleblancmedia, @blacklantic).

, journaliste pigiste, animatrice de balado et créatrice de contenu sur les médias sociaux qui se concentre sur le militantisme noir et la mode durable (@hillaryleblancmedia, @blacklantic). La Coalition des femmes musulmanes de KW, organisme sans but lucratif qui renforce le pouvoir d'agir des femmes et des filles musulmanes et utilise les médias numériques pour promouvoir la justice de genre (@cmw.kw).

Les gagnantes ont été choisies par un jury composé des créatrices renommées suivantes : Sasha Exeter, Kyne Santos et Hannah Sung.

Le Prix de la création féministe , le seul du genre au Canada, reconnaît, encourage et appuie des créatrices féministes issues de la diversité qui amplifient les voix féministes et dénoncent la haine et la violence genrées dans la sphère numérique. Les lauréates de ce prix remis en l'honneur de Michele Landsberg, journaliste primée et militante féministe, recevront chacune 5 000 $.

« C'est une joie de collaborer avec trois des meilleures créatrices de contenu numérique pour élever des voix féministes en exploitant la force des médias numériques au service de l'égalité entre les genres, affirme Suzanne Duncan, PDG par intérim de la Fondation canadienne des femmes. L'égalité entre les genres est une priorité nationale urgente, et il faut que notre sécurité et nos droits soient protégés dans les espaces numériques aussi. »

Selon Statistique Canada, une femme sur cinq vit du harcèlement en ligne. Les jeunes femmes, les personnes 2SLGBTQIA+ et les femmes noires font partie des groupes les plus souvent ciblés. La Coalition for Women in Journalism a rapporté qu'en 2022, le Canada était le pays où les femmes journalistes étaient les plus souvent visées par des campagnes de trolling organisé. De plus, près du tiers des gens au Canada hésitent à utiliser les médias sociaux ou à prendre part à des discussions en ligne de peur de vivre du harcèlement.

« Pour lutter contre les préjudices faits aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles, trans et non binaires, il faut que tout le monde défende leur sécurité et leurs droits dans tous les espaces, y compris sur les médias sociaux, dans les jeux en ligne et sur les applis de rencontre, explique Andrea Gunraj, vice-présidente de l'engagement public de la Fondation canadienne des femmes. Ce changement de culture, de même que la mise en place de mécanismes pour protéger l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices des espaces numériques, est vital. »

Mme Gunraj est aussi l'animatrice du balado Alright, Now What? , qui a lancé une série d'épisodes de fond sur la sécurité numérique donnant la parole à des créateur?trices féministes et à des spécialistes.

Apprenez-en plus sur le Prix de la création féministe et sur la haine, le harcèlement et la violence en ligne fondés sur le genre au Canada .

Le Prix de la création féministe de la Fondation canadienne des femmes est commandité par The Philanthropist Journal, Citizen Relations et Brown & Cohen Communications & Public Affairs Inc. et appuyé par le festival Elevate. La série de balados Alright, Now What? de la Fondation canadienne des femmes est financée en partie par Patrimoine canadien.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est la fondation publique du Canada en faveur de la justice et de l'égalité entre les genres. Dans son travail, elle soutient des actions féministes communautaires, noue des partenariats avec des collectivités et des organisations pour améliorer le sort des gens et renforce la diversité dans les postes de leadership et la sensibilisation afin de susciter des changements durables. Depuis 1991, grâce à la générosité de ses donateur?trices et de ses sympathisant?es, elle a reçu plus de 250 millions de dollars lui ayant permis de financer au-delà de 3 200 programmes qui transforment des vies partout au pays.

SOURCE Canadian Women's Foundation

8 mars 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :