La marque de collants saint sass basée à Berlin et Trade Republic unissent leurs forces dans le cadre de la Journée internationale de la femme, afin de sensibiliser à l'importance de l'épargne-retraite pour les femmes.





Les femmes en Irlande perçoivent une retraite en moyenne 29 % inférieure à celle des hommes. Par ailleurs, les femmes investissent structurellement moins sur les marchés de capitaux, conduisant à une épargne-retraite privée inférieure. Dans le même temps, les données de Trade Republic provenant de 4 millions de clients montrent que les femmes sont effectivement les meilleurs investisseurs. Les femmes obtiennent des rendements en moyenne 2 % plus élevés, favorisés par une stratégie d'investissement plus diversifiée. La marque de collants saint sass et la plus importante plateforme d'épargne en Europe, Trade Republic, unissent aujourd'hui leurs forces pour promouvoir et favoriser la participation des femmes aux marchés de capitaux. "RETIRE RICH" est le slogan de la campagne de cette année, visant à encourager l'investissement des femmes à travers l'Europe.

« Nous sommes fiers de nous associer à Trade Republic pour lancer une initiative qui attire l'attention sur un sujet négligé. Nous avons déjà prouvé que les femmes sont capables de combiner la mode avec des déclarations fortes. Il est dorénavant temps d'encourager les femmes à se prendre en charge pour l'indépendance financière et la prévoyance retraite. Nous avons choisi le slogan "RETIRE RICH" afin d'engager la conversation au sujet de la retraite des femmes, mettant en lumière de manière provocatrice le problème auquel nous faisons face », a déclaré Vivien Wysocki, cofondatrice de saint sass.

Grâce à leur campagne, les deux entreprises basées à Berlin visent à encourager les femmes à démarrer leur parcours de prévoyance retraite privée. Selon les chiffres d'Eurostat, environ une européenne sur cinq âgée de plus de 65 ans risque de tomber dans la pauvreté. Toutefois, les données de Trade Republic montrent que les femmes ont obtenu en 2023 un rendement annuel en moyenne 2 % supérieur à celui des hommes. L'une des raisons expliquant cela est que les femmes diversifient davantage leurs portefeuilles, en détenant 23 % d'actifs sous forme d'ETF en plus que les hommes. De plus, les femmes sont 10 % plus susceptibles d'investir via un plan d'épargne. Mais l'analyse de Trade Republic met également en exergue des défis : les femmes commencent généralement à investir sur les marchés de capitaux deux ans plus tard que les hommes, et avec 30 % de capitaux en moins.

« Chez Trade Republic, nous observons une nouvelle génération de jeunes femmes investisseurs convaincues, qui commencent à investir pour la première fois avec nous. Cependant, il y a beaucoup à faire. L'écart des retraites est particulièrement cuisant pour les femmes car elles reçoivent habituellement des retraites inférieures de l'État. Pourtant, nous reconnaissons que les femmes sont des investisseurs qui réussissent mieux, car elles adoptent généralement une approche d'investissement plus diversifiée et de plus long terme. Par conséquent, nous souhaitons encourager des millions de femmes dans toute l'Europe à avoir confiance en elles et à démarrer leur parcours d'épargne », a affirmé Christian Hecker, cofondateur de Trade Republic.

L'initiative sera lancée à partir du 8 mars 2024, avec son propre site Web consacré à l'investissement des femmes. Les collants en édition limitée avec le slogan "RETIRE RICH" seront disponibles exclusivement sur le site saintsass.com. Trade Republic versera une somme égale à 100 % des profits de saint sass dans le cadre d'une contribution à "seiStark e.V.", une organisation qui utilisera la somme pour appuyer l'éducation financière des femmes dans des projets locaux.

Pour de plus amples informations, consultez :

À propos de Trade Republic

Trade Republic a pour mission de permettre à des millions d'Européens de se constituer un patrimoine en leur offrant un accès sûr, facile et sans commission aux marchés de capitaux. Avec des clients dans 17 pays européens et 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Trade Republic est déjà l'application principale de nombreux Européens pour gérer leur patrimoine. La société propose des plans d'épargne, la négociation fractionnée d'actions, des ETF (fonds négociés en Bourse), des obligations, ainsi que des produits dérivés et des cryptomonnaies et, depuis janvier 2024, la carte Trade Republic assortie de la récompense Saveback de 1 %. Trade Republic est une banque universelle, supervisée par la Bundesbank et la BaFin. En tant que plus important courtier et première plateforme d'épargne en Europe, Trade Republic a reçu du capital-développement de grands investisseurs mondiaux comme Accel, le Founders Fund de Peter Thiel, le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario, Sequoia et TCV. L'entreprise basée à Berlin a été fondée en 2015 par Christian Hecker, Thomas Pischke et Marco Cancellieri.

À propos de saint sass

"Maman, je suis un homme riche", c'est avec cette célèbre citation de Cher qu'a commencé l'histoire de saint sass. C'est leur passion pour les collants qui a conduit à la création, en 2021, de la marque basée à Berlin par Vivien Wysocki et Larissa Schmid. Fabriqué par des femmes ? pour les femmes. saint sass se traduit par "Impertinence sacrée" et représente une vie pleine de contradictions, d'indépendance, de confiance en soi, d'autodérision et d'élégance sans effort. Conçu à Berlin et fabriqué en Italie : saint sass met l'accent sur une chaîne d'approvisionnement durable et l'utilisation de matériaux de grande qualité afin de garantir la plus haute qualité. Les collants sont tricotés avec un grand souci du détail en Allemagne, et les slogans sont cousus à la main en Sarre. Par ailleurs, les emballages sont de petite taille et utilisent du papier.

De plus amples informations sont disponibles sur le site saintsass.com.

À propos de seiStark e.V

seiStark e.V. milite en faveur des femmes dans le besoin. La pierre angulaire de notre travail est notre programme de mentorat "Together STRONG", dans le cadre duquel nous associons des femmes à nos créatrices FORTES. Elles offrent un soutien individuel à long terme pour aider les femmes à résoudre leurs problèmes. Nos créatrices FORTES accompagnent les femmes dans leur cheminement vers une vie en toute liberté. De plus, ce travail est complété et soutenu par de nombreux projets de notre association. Travaillons ensemble pour garantir que le contexte social, la discrimination et les revers personnels n'entravent pas la suite des événements. Aidez-nous à permettre à autant de femmes que possible de mener une vie en toute liberté, indépendante et heureuse.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.seistark-ev.de.

8 mars 2024 à 07:10

8 mars 2024 à 07:10