BMO lance des FNB BMO investissant dans l'or physique stocké au Canada





Les nouveaux FNB BMO permettront aux investisseurs d'être exposés au prix des lingots d'or sans avoir à acheter et à stocker le métal précieux

MONTRÉAL, le 8 mars 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement des nouveaux FNB BMO suivants (collectivement, les « nouveaux FNB BMO ») :

FNB BMO lingots d'or (parts en $ CA) (TSX : ZGLD)

FNB BMO lingots d'or (parts en $ US) (TSX : ZGLD.U)

FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens (TSX : ZGLH)

Chacun des nouveaux FNB BMO a clôturé son offre initiale de parts de fonds négociés en bourse et commencera à être négocié aujourd'hui à la Bourse de Toronto (le « TSX »).

Les nouveaux FNB BMO offrent aux investisseurs une autre façon d'investir dans les métaux précieux et ont été créés en réponse à la demande des investisseurs pour des fonds négociés en bourse qui non seulement investissent dans l'or, mais qui détiennent également de l'or physique dans un endroit hautement sécurisé au Canada. Le FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens offrira aux investisseurs une version couverte du FNB BMO lingots d'or.

« En période d'incertitude économique, de préoccupations géopolitiques et d'inflation obstinément élevée, l'or est une catégorie d'actif attrayante pour de nombreux investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille de placements, a déclaré Alfred Lee, gestionnaire de portefeuille, FNB BMO. Les nouveaux FNB BMO offriront aux investisseurs un moyen accessible et rentable de s'exposer à l'or physique, sans les difficultés associées à l'achat et à l'entreposage de métaux précieux, aidant ainsi les investisseurs à progresser vers l'atteinte de leurs objectifs de placement. »

Une occasion en or pour les investisseurs

FNB BMO lingots d'or

Le FNB BMO lingots d'or cherche à reproduire le rendement du cours du lingot d'or, déduction faite des frais et des charges, en investissant dans des placements à long terme de lingots d'or non grevés, dans des barres internationales de 400 onces troy. Le FNB BMO lingots d'or ne spécule pas sur les changements à court terme et n'est pas géré activement. Les investisseurs peuvent choisir d'acheter des unités dont le prix est fixé en dollars canadiens ou en dollars américains.

FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens

Le FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens cherche à offrir une exposition au cours des lingots d'or, déduction faite des frais et des charges. Actuellement, le FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens investit principalement dans le FNB BMO lingots d'or et utilise des instruments dérivés pour couvrir l'exposition au risque de change par rapport au dollar canadien.

Investir dans l'or avec les nouveaux FNB BMO

Les nouveaux FNB BMO élargissent encore le choix des investisseurs qui cherchent à s'exposer au marché des métaux précieux. En plus des nouveaux FNB BMO, voici les FNB BMO existants qui suivent un indice et qui offrent une exposition aux sociétés d'extraction de l'or :

Le FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (TSX : ZGD) cherche à répliquer, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice mondial diversifié à poids égal de sociétés minières aurifères, net de charges. Actuellement, l'indice sous-jacent est l'indice Solactive Equal Weight Global Gold.

Le FINB BMO petites aurifères (TSX : ZJG) cherche à répliquer, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de sociétés aurifères juniors, net de charges. Actuellement, l'indice sous-jacent est l'indice Dow Jones North America Select Junior Gold.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Centre FNB BMO.

Solactive AG (« Solactive ») est le concédant de licences de l'indice Solactive Equal Weight Global Gold (l'« indice Solactive »). Le FNB fondé sur l'indice Solactive n'est pas parrainé, endossé, promu ou vendu par Solactive de quelque façon que ce soit, et Solactive ne fait aucune déclaration, garantie ou assurance expresse ou implicite à l'égard de ce qui suit : (a) l'opportunité d'investir dans le FNB; (b) la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice Solactive; et/ou (c) les résultats obtenus ou devant être obtenus par toute personne ou entité du fait de l'utilisation de l'indice Solactive. Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication de l'indice Solactive. Solactive n'est pas responsable des dommages subis ou encourus du fait de l'utilisation (ou de l'impossibilité d'utilisation) de l'indice Solactive.

L'indice Dow Jones North America Select Junior Gold (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. S&PMD, S&P 500MD, US 500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. à certaines fins. Le FNB n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ces produits et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent varier et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 23 pour cent au Canada1 et 97,5 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, décembre 2023

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

8 mars 2024 à 06:30

