La licence d'or de Bahreïn attire 2,4 milliards USD d'investissements, contribuant ainsi à la diversification et à la croissance de l'économie

Après les cinq premières licences annoncées en 2023, les quatre dernières licences d'or attribuées couvrent des secteurs diversifiés, à savoir les services financiers, l'industrie manufacturière, les TIC et le tourisme.

MANAMA, Bahreïn, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- La nation insulaire de Bahreïn a fait état d'un total de 2,4 milliards USD d'investissements provenant de neuf projets majeurs, qui devraient générer 3 000 opportunités d'emploi suite à l'introduction de sa licence d'or en avril 2023. Cette initiative, qui permet de bénéficier d'un traitement de faveur et d'une allocation prioritaire pour les étapes clés d'un projet, telles que l'attribution des terrains, vise à maintenir la capacité démontrée de Bahreïn à attirer des entreprises à fort impact dans tous les secteurs afin de contribuer à sa trajectoire positive de croissance économique soutenue.

Les projets de grande envergure récemment attribués couvrent divers secteurs, notamment Bahrain Titanium, la première installation de ce type dans la région qui sera mise en place par la société suisse Interlink Metals & Chemicals, la construction du premier siège social de la National Bank of Kuwait (NBK) en dehors du Koweït, l'installation d'un centre de données et d'un câble sous-marin régional par la société technologique Beyon, née au Bahreïn, et enfin, le développement urbain dynamique du front de mer Bahrain Marina.

Son Excellence Noor bint Ali Alkhulaif, ministre du Développement durable et directrice générale du Conseil de développement économique de Bahreïn (Bahrain EDB), a déclaré : « Bahreïn a fait ses preuves en tant que destination de confiance pour les entreprises locales et internationales qui souhaitent s'installer ou étendre leurs activités, grâce à sa proposition de valeur unique. La licence d'or est la dernière d'une série d'initiatives qui reflètent notre engagement à respecter notre promesse d'être favorable aux entreprises, de garantir un voyage sans heurts à chaque étape du processus et, en fin de compte, d'agir en tant que partenaires dans la construction d'une base solide pour un succès à long terme. »

« Conformément à la vision nationale de Bahreïn, les licences accordées couvrent des secteurs prioritaires, apportant à chaque industrie une nouvelle vague d'opportunités d'emploi, d'innovation et d'expertise de niche. Nous sommes impatients de voir l'impact de ces investissements collectifs sur la diversification économique et la prospérité de Bahreïn », a ajouté son Excellence Noor bint Ali Alkhulaif.

Son Excellence Abdulla bin Adel Fakhro, ministre de l'Industrie et du Commerce, a ajouté : « En fin de compte, Bahreïn a toujours été connu pour sa facilité à faire des affaires, sa législation progressiste et l'agilité de l'équipe Bahreïn. Les licences d'or attribuées pour 2023 et 2024 sont un mélange sain de projets nationaux et internationaux, créant de nouvelles perspectives pour d'autres entreprises du monde entier de s'installer à Bahreïn, renforçant ainsi les liens commerciaux avec des marchés clés dans le monde entier. »

Entre 2002 et 2022, le PIB nominal de Bahreïn est passé de 9,6 milliards USD à 44,4 milliards USD, ce qui équivaut à un taux annuel moyen de 8 %, supérieur au taux mondial de 5,5 % (2002). Bahreïn a également diversifié ses secteurs économiques, le secteur non pétrolier représentant 83,6 % du PIB réel au troisième trimestre 2023, où le secteur des services financiers a dépassé le secteur pétrolier en tant que plus grand contributeur au PIB réel, s'élevant à 18,1 % au troisième trimestre 2023.

