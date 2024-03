La région du Grand Huangshan fait ses débuts au salon ITB Berlin 2024





Avec des contenus touristiques intégrés, non seulement du Mont Huangshan lui-même, mais aussi d'attractions dans son voisinage, la région du Grand Huangshan a fait ses débuts à l'ITB Berlin 2024, le plus grand salon du tourisme au monde avec plus de 5 500 exposants de 170 pays et régions, qui s'est terminé jeudi à Berlin.

Situé dans la province d'Anhui dans l'est de la Chine, le Mont Huangshan, également connu sous le nom de Montagne jaune, est célèbre pour ses pins, ses mers de nuages, ses pics rocheux de forme particulière, ses sources chaudes et ses paysages de neige en hiver. Avec ses atouts naturels et culturels bien reliés entre eux, Huangshan a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO en 1990.

Cette année marque la cinquième participation consécutive de Huangshan Tourism Co., Ltd. (HSTD) au salon ITB. Par rapport aux stands agencés de façon conventionnelle des années précédentes, HSTD a conçu son stand de façon innovante sur le thème d'une destination touristique de calibre mondial pour les loisirs et le bien-être, se focalisant cette fois-ci sur la région du Grand Huangshan.

Ils ont incorporé des éléments d'attractions touristiques, le savoir-faire du patrimoine culturel immatériel et des éléments de la cuisine traditionnelle Huizhou des quatre principales villes de la région du Grand Huangshan : Huangshan, Anqing, Chizhou et Xuancheng. Le stand incorporait un décor de peintures de paysage traditionnelles chinoises, paré de dessins simplifiés d'éléments architecturaux de style Huizhou, présentant une image fraîche aux exposants et visiteurs du monde entier.

Parallèlement, une série de documents de présentation, comme un guide du visiteur et des souvenirs créatifs spécialement conçus, ont été distribués pendant l'événement. Les ressources touristiques régionales de la région du Grand Huangshan, les caractéristiques culturelles de Huizhou et des itinéraires touristiques internationaux de grande qualité ont également été présentés au salon ITB, invitant les clients internationaux.

De nombreux visiteurs ont déclaré attendre avec impatience de pouvoir visiter Huangshan et envisager de parler des paysages magnifiques de Huangshan à davantage de personnes.

Selon HSTD, il s'agit de la deuxième superbe apparition de Huangshan sur la scène internationale, après l'événement de célébration du Nouvel An chinois à Trafalgar Square, à Londres, début février. C'est aussi une étape importante dans la mise en oeuvre du plan de promotion internationale de la ville de Huangshan City pour la marque urbaine "Creative Huangshan, Beauty in Huizhou".

Ces dernières années, Huangshan Tourism s'est consacré aux échanges, à la coopération et à la promotion de la marque à l'international. Il a participé activement à des événements d'échange culturel et touristique de portée internationale comme le Festival de la culture asiatique de New York, l'exposition photo "Journey Through Civilizations" des Nations unies et la "Nuit de la Chine" à New York.

Simultanément, il y a eu une augmentation continue des efforts de promotion de la marque à travers le monde, présentant les ressources touristiques et l'héritage culturel de la belle Huangshan aux résidents et touristes étrangers dans le cadre d'approches multidimensionnelles, complètes et au plus près.

Huangshan continuera de n'épargner aucun effort pour mettre en valeur l'image de Huangshan auprès des touristes internationaux de manière nouvelle et convaincante, et améliorer la visibilité et l'influence de la région du Grand Huangshan en tant que célèbre destination touristique internationale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 mars 2024 à 04:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :